東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年9月17日（水）から10月31日（金）まで、秋のスペシャルイベント東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”を開催！

今回は、そんな東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に提供される「洋梨とストロベリーのティードリンク」を紹介していきます。

東京ディズニーシー／テディ・ルーズヴェルト・ラウンジテラス席“ディズニー・ハロウィーン2025”洋梨とストロベリーのティードリンク（ほうじ茶、アップル）

価格：750円

発売日：2025年9月16日(火)から2025年10月31日

販売店舗：東京ディズニーシー「テディ・ルーズヴェルト・ラウンジテラス席」

今回紹介するのは、“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に販売される「洋梨とストロベリーのティードリンク（ほうじ茶、アップル）」

ほうじ茶とアップルの風味に、ほんのり香るキンモクセイが秋の訪れを感じさせます。

上品な味わいのティードリンクです。

ほうじ茶＆アップルの奥深い味わい！

東京ディズニーシー／テディ・ルーズヴェルト・ラウンジテラス席“ディズニー・ハロウィーン2025”洋梨とストロベリーのティードリンクの紹介でした。

© Disney

