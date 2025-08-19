ほうじ茶＆アップルの奥深い味わい！東京ディズニーシー／テディ・ルーズヴェルト・ラウンジテラス席“ディズニー・ハロウィーン2025”洋梨とストロベリーのティードリンク
東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年9月17日（水）から10月31日（金）まで、秋のスペシャルイベント東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”を開催！
今回は、そんな東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に提供される「洋梨とストロベリーのティードリンク」を紹介していきます。
東京ディズニーシー／テディ・ルーズヴェルト・ラウンジテラス席“ディズニー・ハロウィーン2025”洋梨とストロベリーのティードリンク（ほうじ茶、アップル）
価格：750円
発売日：2025年9月16日(火)から2025年10月31日
販売店舗：東京ディズニーシー「テディ・ルーズヴェルト・ラウンジテラス席」
今回紹介するのは、“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に販売される「洋梨とストロベリーのティードリンク（ほうじ茶、アップル）」
ほうじ茶とアップルの風味に、ほんのり香るキンモクセイが秋の訪れを感じさせます。
上品な味わいのティードリンクです。
ほうじ茶＆アップルの奥深い味わい！
東京ディズニーシー／テディ・ルーズヴェルト・ラウンジテラス席“ディズニー・ハロウィーン2025”洋梨とストロベリーのティードリンクの紹介でした。
© Disney
