ベスト４進出を逃し、肩を落とす横浜ナイン＝甲子園

高校野球の第１０７回全国選手権大会は１９日、兵庫県西宮市の甲子園球場で準々決勝４試合が行われ、神奈川代表の横浜（３年ぶり２１度目）は、県岐阜商（３年ぶり３１度目）に延長十一回タイブレークの末、７―８でサヨナラ負けした。松坂大輔らを擁した１９９８年以来となる春夏連覇はならなかった。

横浜は織田翔希（２年）が今大会３度目の先発。初回に先制を許すなど、四回途中２失点でマウンドを降りた。２番手の山脇悠陽（３年）も五回に連打を浴びて、追加点を許した。

打線は相手先発の左腕を攻略できず、五回までにわずか１安打。０―４の六回に池田聖摩（２年）などの適時打で３点を返し、八回に相手の失策を絡めて同点に追いついた。延長に持ち込んで点を奪い合ったが、最後は五回途中から力投していたエースの奥村頼人（３年）がサヨナラ適時打を浴びた。

横浜は新チーム発足以降、昨秋の明治神宮大会、今春の選抜大会を制し、夏の神奈川大会など県内の公式戦を無敗で勝ち上がり、今大会も優勝候補に挙げられていた。村田浩明監督（３９）は「まだ終わった気がしない。この代があれだけ泣いているのは初めて見た。勝たせられなかったのは私の責任」と話した。