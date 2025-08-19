¡Ú²¶¤Î³Ú´ï¡¦»ä¤Î°¦µ¡¡Û1907¡ÖÃæ¸Å¤Î½é´ü¥Ò¥¹¥³¥ìSG¡×
¡ÚGibson¡Û¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡¡¥ª¡¼¥Ô¡¼¡¡45ºÐ¡Ë
¼ã¤¤º¢¤«¤éP-90¤¬¹¥¤¤Ç15Ç¯Á°¤Ë¤³¤ÎGibson¤Î½é´ü¤Î¥Ò¥¹¥³¥ì¤ÎSG¡ÊÀµ³Î¤Ë¤ÏLes Paul Special¡Ë¤òÃæ¸Å¤Ç¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤¬¥Æ¡¼¥ë¥Ô¡¼¥¹¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤Ç¥ª¥¯¥¿¡¼¥Ö¤òÀµ³Î¤Ë¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢T-O-M¡Ê¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥¹À½¡Ë¤Ë¸ò´¹¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¥Ü¥Ç¥£¤ÎÌÄ¤ê¤òµá¤á¤ÆÎ¢ÄÌ¤·¤Ë¡£
»ØÈÄ¤¬Ì£µ¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¤¥ó¥ì¥¤¤òºî¤ê»ØÈÄÀ½ºî¤·¥Ð¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò´¬¤Ä¥¤êÂØ¤¨¡£
¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ï2Vol¡¢2To¤«¤é1Vol¡¢1To¡¢On/Off SW¡¢¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥µ¥¦¥ó¥É¤òÁÀ¤¤Low Cut SW¤ËÊÑ¹¹¡£¸¹¤ÎÎ¢ÄÌ¤·¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥®¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥é¥¦¥É¤ÊÌÄ¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥¢PU¤Ï¥»¥¤¥â¥¢¥À¥ó¥«¥ó¤Î¥¢¥ë¥Ë¥³¹¸ò´¹¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡Ë
¿§¡¹ÁÀ¤Ã¤¿¤Î¤¬¾å¼ê¤¤¤³¤È¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ó¤«À¨¤¨¤¾¡£¤Þ¤º¤³¤ÎSG¤ÇÎ¢ÄÌ¤·¤Ã¤Æ¤Î¤¬»Â¿·¡£¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¤«¤Ê¤ê²Ô¤²¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï»ØÈÄ¤ò´°Á´¤ËÄ¥¤êÂØ¤¨¤Á¤ã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡©19¤È21¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Î¥É¥Ã¥È¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¥Ñ¥Ã¤È¸«¤Ï¥¯¥é¥¦¥ó¥¤¥ó¥ì¥¤¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢´°Á´¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ð¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤â´¬¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤«¤Ê¤ê¥¹¥¥ë¥Õ¥ë¤Ê¤ªÅÀÁ°¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò17¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ÇÀ£»ß¤á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡¢°ã¤¤¤ÎÊ¬¤«¤ëÃË´¶¤¬°î¤ì½Ð¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½Â¤¹¤®¤ë¡£¥Ú¥°¤â¼ÂÍÑËÜ°Ì¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¡¼¤ËÊÑ¤¨¤Á¤ã¤¦¤¢¤¿¤ê¤Ë¸½Ìò´¶¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¡¼¥«¥Ã¥È¤È¥¥é¡¼¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Î¶¦Â¸¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¥«¥ª¥¹¡£¤µ¤êµ¤¤Ê¤¯¤âÄ¶Àä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤¤ª¸«»ö¤Ê1ËÜ¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÊBARKS ±¨´ÝÅ¯Ìé¡Ë
