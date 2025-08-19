第1子出産の古川優香、息子との2ショット公開「可愛すぎる」「癒されます」
【モデルプレス＝2025/08/19】モデル・YouTuberの古川優香が19日、自身のInstagramを更新。息子との2ショットを公開した。
【写真】古川優香、息子との2ショット
古川は「ほとんど家おるからカメラロールこのパターンの写真しかない」とコメントし、自宅で撮影された息子との2ショットを披露した。白いトップスを着た古川と息子が寄り添う姿が印象的で、家での何気ない親子時間の様子を伝えている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「癒されます」「親子愛が素敵」「ほっこりします」「幸せそう」といったコメントが寄せられている。
古川は3月15日に、交際を公表していたサグワとの結婚と第1子の妊娠を発表。7月24日に第1子の出産を発表した。（modelpress編集部）
