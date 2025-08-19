「タイタン」太田光代氏、所属タレント2人の不起訴処分を報告 オンカジ利用で書類送検されていた【全文】
【モデルプレス＝2025/08/19】芸能事務所「タイタン」が8月19日、爆笑問題・太田光の妻で同事務所社長の太田光代氏名義で公式サイトを更新。オンラインカジノを巡る問題で所属タレント2人が警察に出頭し捜査を受けていた件について、不起訴処分となったことを報告した。
【写真】太田光＆太田光代夫妻、“アニバーサリーウェディングフォト”公開
公式サイトでは「オンラインカジノに関する事案に関し、当社所属の芸人2名が自ら弁護士と共に管察に出頭し、捜査を受けておりましたが、本日、検察当局により不起訴処分となりました」と報告。また「他に芸人1名と当社従業員1名も同様に弁護士同伴の上で出頭いたしましたが、検察官送致にまでは至りませんでした」とも発表した。
「今回の件により、多大なるご迷惑をおかけしました関係者の皆様、そして日頃より応援いただいている皆様に、心よりお詫び申し上げます」と改めて謝罪。「両名は、当初認識不足だったとはいえ軽率な行為を深く反省しており、今後は二度と同様の行為を繰り返さぬよう自らを律して活動していく所存であり、当社といたしましても、所属芸人・従業員への教育・指導を徹底し、信頼回復に努めてまいります」と今後の対応についても伝え「改めて、本件オンラインカジノの問題の詳細について、報告書を作成し、公表させて頂く所存です」と追って報告書を発表するとしている。
同社は3月1日、オンラインカジノの利用が問題視されていることを受け内部調査（聴取対象者106人）の実施を委託したことを明かし、結果4人が該当していたことを報告。さらに7月8日、そのうち所属タレント2人が書類送検を行う旨の連絡を受けたことを報告していた。（modelpress編集部）
関係各位
オンラインカジノに関する事案に関し、当社所属の芸人2名が自ら弁護士と共に管察に出頭し、捜査を受けておりましたが、本日、検察当局により不起訴処分となりましたのでご報告申し上げます（なお、他に芸人1名と当社従業員1名も同様に弁護士同伴の上で出頭いたしましたが、検察官送致にまでは至りませんでした。）。
今回の件により、多大なるご迷惑をおかけしました関係者の皆様、そして日頃より応援いただいている皆様に、心よりお詫び申し上げます。
両名は、当初認識不足だったとはいえ軽率な行為を深く反省しており、今後は二度と同様の行為を繰り返さぬよう自らを律して活動していく所存であり、当社といたしましても、所属芸人・従業員への教育・指導を徹底し、信頼回復に努めてまいります。
なお、改めて、本件オンラインカジノの問題の詳細について、報告書を作成し、公表させて頂く所存です。
今後とも、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
令和7年8月19日
株式会社タイタン
代表取締役 太田光代
【Not Sponsored 記事】
【写真】太田光＆太田光代夫妻、“アニバーサリーウェディングフォト”公開
◆タイタン、芸人2人の不起訴処分発表
公式サイトでは「オンラインカジノに関する事案に関し、当社所属の芸人2名が自ら弁護士と共に管察に出頭し、捜査を受けておりましたが、本日、検察当局により不起訴処分となりました」と報告。また「他に芸人1名と当社従業員1名も同様に弁護士同伴の上で出頭いたしましたが、検察官送致にまでは至りませんでした」とも発表した。
同社は3月1日、オンラインカジノの利用が問題視されていることを受け内部調査（聴取対象者106人）の実施を委託したことを明かし、結果4人が該当していたことを報告。さらに7月8日、そのうち所属タレント2人が書類送検を行う旨の連絡を受けたことを報告していた。（modelpress編集部）
◆発表コメント全文
関係各位
オンラインカジノに関する事案に関し、当社所属の芸人2名が自ら弁護士と共に管察に出頭し、捜査を受けておりましたが、本日、検察当局により不起訴処分となりましたのでご報告申し上げます（なお、他に芸人1名と当社従業員1名も同様に弁護士同伴の上で出頭いたしましたが、検察官送致にまでは至りませんでした。）。
今回の件により、多大なるご迷惑をおかけしました関係者の皆様、そして日頃より応援いただいている皆様に、心よりお詫び申し上げます。
両名は、当初認識不足だったとはいえ軽率な行為を深く反省しており、今後は二度と同様の行為を繰り返さぬよう自らを律して活動していく所存であり、当社といたしましても、所属芸人・従業員への教育・指導を徹底し、信頼回復に努めてまいります。
なお、改めて、本件オンラインカジノの問題の詳細について、報告書を作成し、公表させて頂く所存です。
今後とも、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
令和7年8月19日
株式会社タイタン
代表取締役 太田光代
【Not Sponsored 記事】