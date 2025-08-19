とうあ、ビキニ透けるメッシュタンクトップ姿「着こなせるのすごい」の声
【モデルプレス＝2025/08/19】YouTuberのとうあが19日、自身のInstagramを更新。タイ旅行でのショットを公開した。
【写真】とうあ、ビキニ透けるメッシュタンクトップ姿
とうあは「初めてのタイ」「まだまだ知らないことたくさん」とコメントし、タイ旅行で撮影されたビキニが透けるメッシュタンクトップ姿を披露した。豹柄のビキニの上にメッシュ素材のタンクトップを重ねたコーディネートが印象的で、初めてのタイ旅行を満喫している様子を伝えている。
この投稿に、ファンからは「待って可愛すぎる」「着こなせるのすごい」「スタイル抜群」「タイ楽しんでますね」「憧れます」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
