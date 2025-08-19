「阪神−中日」（１９日、京セラドーム大阪）

阪神・ビーズリーの制球が乱れた。二回先頭のボスラー、三回先頭の板山に四球を与えると、三回２死一、二塁の場面では中日・チェイビスの頭部付近への抜け球。四回には先頭・山本の左腕に四球。併殺で２死無走者となったが、ここで投手・マラーのエルボーガード付近に死球。このイニング２個目の死球にもなり、ビーズリーはすぐさま帽子を取って右膝をつきながらしゃがみこんで、マラーに謝罪の気持ちを示した。それでも球場は騒然とした雰囲気になり、安藤投手コーチがマウンドに足を運んで状態を確認した。

上林を空振り三振に打ち取った後、マラーとは言葉を交わして事なきを得たが、４回までに４四死球と不安定さをのぞかせた。

五回も先頭・板山に右翼線二塁打を許し、続く岡林には四球。細川は一邪飛に打ち取ったが、続くボスラーに１点差に迫られる中前適時打を浴びたところで藤川監督がベンチを出て、ハートウィグへの交代を告げた。右腕は毎回走者を背負う投球内容で、４回１／３を５安打３四球２死球で３失点。今季２勝目はならなかった。

当初、この試合の先発はデュプランティエが見込まれていたが、１８日に下肢の張りのために登録抹消。ビーズリーが代役を務める形で、８月３日・ヤクルト戦以来の先発となっていた。