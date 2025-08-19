万博に「大きな黒猫ちゃん」がいた 公式発信に「かわいい！」「めちゃくちゃ大きくてビックリ！」の声
大阪・関西万博（大阪・夢洲）の公式SNSが、19日までに会場内にいる「大きな黒猫」の存在を報告し、話題を集めている。
【写真】デカい… 万博に「大きな黒猫ちゃん」がいた
8月17日の「黒猫感謝の日」に絡めた投稿。これは、「黒猫感謝の日」は、愛猫家だったアメリカ人男性が、黒猫の死を追うように亡くなったことをきっかけとし、世界中で黒猫の魅力を再確認する日となっている。
万博公式Xでは「万博会場にも大きな黒猫ちゃんがいます」と、「黒猫が持つ特別な魅力や意味を再認識し、彼らへの愛情を深めることを目的」の巨大黒猫を紹介。「優しくなでてあげてください」と呼びかけた。
これに対して「かわいい！」「めちゃくちゃ大きくてビックリ！」「大きくて可愛かったです」など反響が寄せられている。
万博閉幕まで残り2ヶ月を切ったが、広大な会場にはまだまだ見どころがある。
