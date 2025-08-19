元カリスマキャバ嬢・愛沢えみり、第2子出産「妊娠・出産は本当に奇跡の連続」【報告全文】
元カリスマキャバ嬢でモデル・実業家の愛沢えみり（36）が19日、自身のインスタグラムを更新。第2子を出産したことを報告した。
【写真】ママになっても抜群のスタイル…赤ちゃんを“顔出し”公開した愛沢えみり
愛沢は、子どもを抱いた写真を添えて「先月、第二子を無事に出産いたしました。安定期を過ぎた頃にご報告するべきか迷いましたが、体調や仕事の状況を考え、無事に出産を終え、少し落ち着いた今このタイミングでのご報告とさせていただきます。お気づきの方もいらっしゃったかと思いますが、温かく見守っていただけたことに心から感謝しています。妊娠・出産は本当に奇跡の連続であり、元気に生まれてきてくれたことにまずは安堵と感謝の気持ちでいっぱいです」としたためた。
愛沢はSNSの総フォロワー数200万人を超える元キャバ嬢の起業家。2011年に歌舞伎町No.1キャバ嬢として専属モデルデビュー。その後アパレル業界での起業を皮切りに、スキンケア、メディア、広告事業と多岐にわたって事業を展開している。2024年には、未婚のシングルマザーであると公表していた。
■報告全文
いつも応援してくださる皆さまへ
先月、第二子を無事に出産いたしました。
安定期を過ぎた頃にご報告するべきか迷いましたが、体調や仕事の状況を考え、無事に出産を終え、少し落ち着いた今このタイミングでのご報告とさせていただきます。
お気づきの方もいらっしゃったかと思いますが、温かく見守っていただけたことに心から感謝しています。
妊娠・出産は本当に奇跡の連続であり、元気に生まれてきてくれたことにまずは安堵と感謝の気持ちでいっぱいです。
そして改めて、先輩ママたちの偉大さを感じ、心より敬意を抱いています。
まだまだ慣れない2人育児ですが、周りの方々に支えていただきながら、大切に育てていきたいと思います。
改めて、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
