快挙を成し遂げました。



７月、オーストラリアで開かれた国際数学オリンピックで満点を取り、世界1位となった松本市の高校生が19日、市役所を訪れ、喜びを語りました。



臥雲市長

「最高到達点に達した気分は？」



松本深志高校3年の狩野慧志さん

「うれしいですね。それを目標にしていたので」



松本市役所に臥雲義尚市長を訪ねたのは高校生以下の国際数学オリンピックで世界1位に輝いた松本深志高校3年の狩野慧志さんです。





国際数学オリンピックは先月、オーストラリアで開かれ、110の国と地域から総勢630人の選手が出場。日本からは代表6人が2日間の日程で合わせて6問に挑み、狩野さんは42点の満点で上位12分の1に贈られる金メダルを獲得しました。狩野さん「2日目の『問6』が差がつく問題でそれを解くことができて良かった。解けない問題を少なくするという目標だったので全ての分野を満遍なく勉強していました」3年連続の出場で、去年は減点があり、世界4位だったという狩野さん。オンラインや参考書で問題を解く練習を積んだ努力が実を結びました。数学オリンピック財団よりますと日本人の満点は2022年以来で、狩野さんは、5人目だということです。■スタジオ問題は、4時間半かけて記述式の問題3問、2日間の日程で全6問を解くというものなんだそうです。4時間半もあるということは1問1問が難しいということですね？松本深志高校の数学の先生が「いろいろ調べることができたとしても解けないレベル」という話をしていました。狩野さんは「問6の問題が差が付く問題だった」と話していました。その問題というのがこちら。長方形のタイルの枚数の最小値を求めるという問題ですが、タイルの形や大きさが同じとは限らないというのが難しいですよね。問題文を理解するのも難しいレベルですが、狩野さんは「数学オリンピックの問題は試行錯誤するのがパズルみたいで楽しい」と話していました。