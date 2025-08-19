ユーロドル一時１．１６９２レベル、ドル売り圧力が下支え＝ロンドン為替



ロンドン午前、ユーロドルは1.1692レベル、ポンドドルは1.3531レベルなどに本日の高値を更新している。米１０年債利回りが４．３４％付近から４．３３％付近へと小幅に低下、ドル売り圧力となっているもよう。先ほど発表された米小売り大手ホーム・デポの決算では第２四半期の米既存店売上高が市場予想を下回っていた。米株先物が売りに反応したことが、米債利回り低下につながったもよう。



EUR/USD 1.1691 GBP/USD 1.3529 USD/JPY 147.62

