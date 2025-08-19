SNSでの炎上騒ぎは、毎日のようにどこかしらで起こっていますが、もし自分の投稿が炎上したら……？ 何気ない投稿が、取り返しのつかない事態に発展することもあるため注意が必要です。今回は、SNSで炎上した話をご紹介いたします。

女性の体型を採点

「SNSで、女性の体型を採点する投稿をしていました。グラビアの子や実際にデートした子をターゲットにして『この人は胸が大きいけど太ってるから60点』『やっぱり女は痩せてないとな』など投稿をしていたら、ある朝目覚めて通知の数を見てびっくり。どうやら俺の投稿が炎上してたみたいで、かなり批判されました……。どんどん拡散されていき、ついに友人に『これお前だろ？』と特定され、会社にもバレてしまって。軽い気持ちで投稿したことがこんなことになるなんて……」（体験者：20代 男性・会社員／回答時期：2025年6月）

▽ SNSでは思ったことをなんでも投稿していいわけではありません。特に女性を値踏みするような内容なんて、炎上して当然です。女性の見方から意識を変えないと、また同じような過ちを犯すでしょう……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。