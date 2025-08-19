¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¤ÎÉñÂæ¤òÃµË¬¤·¤è¤¦¡ª¡¡¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¡×¡ß¡Ö¤ë¤ë¤Ö¡×¥³¥é¥Ü¤ÎÎ¹¹Ô¥¬¥¤¥É
¡¡¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¡×¤È¡Ö¤ë¤ë¤Ö¡×¤Î¥³¥é¥Ü»¨»ï¡Ø¤ë¤ë¤Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¤¬JTB¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¤«¤é¡¢¡Ø¤ª¤Ç¤«¤±LoveLive!Days¡Ê»¨»ïÁý´©¡Ë¡Ù¤¬KADOKAWA¤«¤é8·î18Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë2»ïÆ±»þÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¡ß¤ë¤ë¤Ö ¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¤ÎÉñÂæ¤òÃµË¬¤·¤è¤¦
¡¡º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥êー¥º¤Î15¼þÇ¯µÇ°´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢Î¹¹Ô¥¬¥¤¥É¡Ö¤ë¤ë¤Ö¡×¤È»¨»ï¡ÖLoveLive!Days¡×¤È¤Î¶¦Æ±´ë²è¡£¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥êー¥º¤ÎÉñÂæÃµË¬¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¥à¥Ã¥¯¡õÁý´©¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£É½»æ¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥êー¥º²£ÃÇÅêÉ¼´ë²è¤Ç·èÄê¡£¡Ö¤ª¤Ç¤«¤±¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥æー¥¶ーÅêÉ¼¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¥·¥êー¥º²£ÃÇ¤Ç¤Î¡Ö¤ª¤Ç¤«¤±¥¬ー¥ë¡×¤È¤·¤Æ¦Ì¡Ç£ó¡¦±àÅÄ³¤Ì¤¡¢Aqours¡¦ÅÏÊÕÍË¡¢Æú¥öºé³Ø±à¥¹¥¯ー¥ë¥¢¥¤¥É¥ëÆ±¹¥²ñ¡¦ºùºä¤·¤º¤¯¡¢Liella!¡¦Ê¿°ÂÌ¾¤¹¤ß¤ì¡¢Ï¡¥Î¶õ½÷³Ø±¡¥¹¥¯ー¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥¯¥é¥Ö¡¦²µ½¡¾¿¤Î5¿Í¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢2»ï¤Î¹çÆ±É½»æ¤ËÅÐ¾ì¡£5¿Í¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¶âÂô»Ô¡¦¤Ò¤¬¤·Ãã²°³¹¤ò»¶ºö¤¹¤ëÌÏÍÍ¤¬ÉÁ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡2»ï¶¦Æ±¤ÎÉÕÏ¿¤È¤·¤Æ¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥êー¥º ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥«ー¥É¥²ー¥à¡×¤ÎPR¥«ー¥É¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÉÕÂ°¡£2»ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉ½»æ¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥«ー¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤ë¤ë¤Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¡×¤Ë¤Ï¡¢2»ï¤ÎÉ½»æ¤¬·Ò¤¬¤Ã¤¿1Ëç¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¯¥ê¥¢¥·ー¥È¤¬ÉÕÏ¿¡£
¡¡¡Ö¤ë¤ë¤Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¡×¤Ï¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥êー¥º²£ÃÇ¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ëÉñÂæ¥¬¥¤¥É¾ðÊó»ï¤È¤·¤Æ´©¹Ô¤µ¤ì¡¢¡Ö¤ª¤Ç¤«¤±LoveLive!Days¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖLoveLive!Days¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¡¦Ï¢ºÜÃæ¤Î¡ÖÉñÂæ¡×¤Ë¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¤·¤¿¿Íµ¤»ïÌÌÏ¢ºÜ¤ò¥·¥êー¥º²£ÃÇ¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿1ºý¤È¤·¤Æ´©¹Ô¡£¡Ö¤ë¤ë¤Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¡×¤Ë¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥¹¥È¥í¥±¼Ì¿¿¤È¡Ö¤ª¤Ç¤«¤±LoveLive!Days¡×¤Ë·ÇºÜ¤¹¤ë¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤Î¥¹¥¯ー¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥á¥ó¥Ðー¤Î¥«¥Ã¥È¤¬°ìÉôÏ¢Æ°¤¹¤ëÆÃÊÌ´ë²è¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë