ロックバンド「X JAPAN」のYOSHIKIさんが2025年8月19日、ファンからの心配にXで反応し、現在の精神状態について「メンタル少しまいっています。自業自得です」と明かした。

ファンからは「自業自得だなんて仰らないでください」

YOSHIKIさんは19日、精神状態を心配するファンの投稿に反応。「今、日本でも、アメリカでも、ヨーロッパでも、中東でも、自分の周りで色々なことが起こり過ぎていて、メンタル少しまいっています。自業自得です」と明かした。

続けて、「でも頑張ります」とコメントした上で、「良いニュース、今週から順次、発表していきます」と報告。「ファンのみんな、支えてくれてありがとー、感謝しています」とつづった。

この投稿に対し、ファンからは「自業自得だなんて仰らないでください」「とにかく心配です」「色々と大変な事があるご様子、気に掛かると共に胸が痛みます」「どうか自分を責めないで」「出来れば少し休んで頂きたい」などの声が寄せられている。

YOSHIKIさんを巡っては、テレビアニメ「ダンダダン」の劇中歌に対し、X JAPANの楽曲に似ているのではないかとX上で指摘していた。18日にも、改めて言及し、心境を吐露していたが、その後投稿を削除。「今回の件、全て関係者に任せます」としていた。