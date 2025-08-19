元カリスマキャバクラ嬢で実業家の愛沢えみり（36）が19日、インスタグラムを更新。第2子出産を報告した。

愛沢は第2子とのショットを添え「いつも応援してくださる皆さまへ先月、第二子を無事に出産いたしました。安定期を過ぎた頃にご報告するべきか迷いましたが、体調や仕事の状況を考え、無事に出産を終え、少し落ち着いた今このタイミングでのご報告とさせていただきます」と報告した。

続けて「お気づきの方もいらっしゃったかと思いますが温かく見守っていただけたことに心から感謝しています。妊娠・出産は本当に奇跡の連続であり、元気に生まれてきてくれたことにまずは安堵と感謝の気持ちでいっぱいです」と感謝を伝え、「そして改めて、先輩ママたちの偉大さを感じ、心より敬意を抱いています」と敬意を示した。

また「まだまだ慣れない2人育児ですが、周りの方々に支えていただきながら、大切に育てていきたいと思います。改めて、これからもどうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

愛沢は23年に第1子の長女を出産。24年6月に「私は未婚でシングルマザーです」と公表した。