◇第107回全国高校野球選手権 準々決勝 東洋大姫路１―２沖縄尚学（2025年8月19日 甲子園）

東洋大姫路（兵庫）は1―2で沖縄尚学（沖縄）に敗れ、準決勝進出はならなかった。

右肘の負傷明けで3月20日壱岐（長崎）との選抜大会1回戦以来、152日ぶりの先発となった阪下漣（3年）は、1回0/3を2失点で無念の降板。試合後は大学進学を明言した。

「自分らしい投球ができなかった。申し訳ない気持ちでいっぱい。ケガを怖がってしまった。思い切って攻められなかったのが一番の要因。まずがケガを治すこと。目指すはプロ野球ですが、大学でもう一回、死に物狂いで（右肘を）治してプロで活躍したい」

右肘靱帯（じんたい）を損傷しながら「このメンバーじゃなかったら手術していた」と夏の登板に向けて保存療法を選択。今後はまずは完治を目指し、新たなステージで再出発する。

阪下の離脱後、エースとしてその穴を見事に埋め、チームを甲子園に導いた木下鷹大（3年）も「阪下がいなければ、今の自分はいない。阪下に感謝したい」と仲間に感謝し、進学かと問われると「はい」と明言した。