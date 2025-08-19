色、形、模様……1つとして同じものはない　石の魅力を味わう『神秘的で美しい石図鑑』重版出来

『神秘的で美しい石図鑑』（ナツメ社／2022年8月1日発売）が重版出来となった。今回で第4刷となる。

【写真】『神秘的で美しい石図鑑』を試し読み

本書では石は121種を厳選し「無色（白）の石」「紫の石」といった9系統の色に分類して掲載。それぞれの石に秘められた名前の由来や伝承がやさしく解説される。

石ごとに結晶系、比重、硬度、光沢、劈開（へきかい）、条痕などの詳細データも掲載。巻末ではデータにまつわる基礎知識も解説される。

■監修・著者紹介監修者：宮脇 律郎 （みやわき りつろう）国立科学博物館地学研究部長。1959年生まれ。筑波大学大学院博士課程修了。理学博士。国際鉱物学連合新鉱物・命名・分類委員会委員長。日本鉱物科学会会長。主な書籍に『図説 鉱物の博物学[第2版]』共著(秀和システム)、『起源がわかる宝石大全』共著(ナツメ社)、『ときめく鉱物図鑑』監修(山と溪谷社)、『宝石と鉱物の大図鑑』日本語版監修(日東書院本社)、『宝石のひみつ図鑑』監修(世界文化社)など。

著者：須田 布由香 （すだ ふゆか）クリスタルヒーリング認定ヒーラー、フラワーエッセンス認定ティーチャー、エナジーダウジング認定ダウザー。2003年にネイチャーワールド株式会社へ入社、現取締役。石との関りは20年に及ぶ。パワーストーンとフラワーエッセンスを用いたヒーリングの第一人者。共著に『一番くわしいパワーストーンの教科書』(ナツメ社)、『守護石パワーストーン組み合わせ&相性大事典』(河出書房新社)などがある。

