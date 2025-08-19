コメの極早生品種「葉月みのり」の初検査が8月19日、柏崎市で行われました。夏の猛暑と雨不足が新米に大きな影響を及ぼしています。



19日、JAえちご中越で行われた新米の初検査。検査が行われたのは極早生品種「葉月みのり」です。コメの形や水分量などを調べていきますが…



〈検査員〉

「雨が少なかった関係で白いおコメが目立つ」



期待が集まる初検査でしたが。



〈JA担当者〉

「検査結果でございますが全量2等となっています」





コメ袋には2等米の印が押されていきます。この夏、県内を襲った猛暑と雨不足…。一部の田んぼでは水不足によりひび割れるなどの被害が出ました。「葉月みのり」の生産地・柏崎市でも最も水を必要とする7月中旬の出穂期に雨がほとんど降らず農業用ダムを活用するなど対策を施しました。コメ農家からは…〈コメ農家〉「ことしは難しい年だと思います、みんなそう思っていると思います。20年ぐらいしかやってないが過去一すごかった。暑くて雨が降らなくて大変な年だった」19日は約21トンのコメを検査しましたがすべて2等米。去年の1等米比率94.7パーセントから大きく落ち込み、高温障害により白く濁ったコメが目立ちました。〈JAえちご中越 力間利昭さん〉「残念だったな。暑すぎましたかね、自然との闘いじゃないかと思います。味には変わりがないとそのへんをPRしながら販売していければなと感じています」広がる猛暑と雨不足の影響。「葉月みのり」の新米は8月23日から県内の店頭に並ぶ予定です。