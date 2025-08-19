中学校の部活動の代わりとなる市営の地域クラブが長門市できょうから始まりました。



自治体運営の地域クラブへ完全移行したのは県内で初めてです。



9時からの練習を前に各学校の生徒が深川中学校にバスで集まってきました。



長門市が運営するNAGATOスポーツ・カルチャークラブ＝通称Nクラは、生徒数が減少しても部活動の選択肢を増やし、教員の働き方改革を進めることが目的です。





長門市の5つの中学校がひとつの学校に集まり、きょうから同じチームで活動します。例えば・・・男子バスケはこれまで深川中にしかありませんでしたがきょうは日置中や仙崎中の1年生も練習に参加しました。（バスケ部 日置中1年生）「中学校に入ったら色んなスポーツがあると聞いてバスケやるって決めたから（これまで）部活には入らなかった。緊張はあるけど一緒に楽しめたら」指導は教員だけでなく市の職員や一般の人もいて、市は、指導者研修や公認資格取得のために助成金を出します。（バスケ部・深川中顧問）「（指導者の）人数が多いので目も行き届くし個人的な指導もたくさんできる。若い人もいるので実演（指導）をしていただけたら」練習は火、木、土曜日の週3日でどの種目も月額1000円です。Nクラに登録している生徒は55％で、以前の部活動とほぼ変わらないということです。（長門市地域クラブ運営企画室 橋本篤室長）「まとまった活動にすることで人数も増えて選択肢も増えて生徒にとって充実したものになるのではないか。自分が選んだ種目を楽しんで活動してほしい、色々な人と関わって人として成長していってほしい。」今後は、それぞれの種目でユニフォームなどを揃えて練習や大会に励むということです。