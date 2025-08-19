米ホワイトハウスの会合に出席した米国のトランプ大統領やウクライナのゼレンスキー大統領ら各国首脳＝１８日/Andrew Caballero-Reynolds/AFP/Getty Images

（ＣＮＮ）ウクライナ情勢をめぐり、米国のトランプ大統領とウクライナのゼレンスキー大統領、欧州諸国の首脳が米ホワイトハウスで会談を行った。

ロシアによるウクライナでの戦争の終結を模索するなか、欧州当局者によると、急きょ設定された今回の会合は、トランプ氏との歩調を合わせる必要性を各国首脳が強く感じる一方、欧州が脇に置かれることへの警戒感もにじませたものとなった。

これまでに分かっていることをまとめた。

会談と参加者：ゼレンスキー氏とトランプ氏はまず２者会談を行った後、英国、フランス、ドイツ、イタリア、フィンランド、欧州委員会、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）の首脳を交えた協議に移った。会談は西側の結束とウクライナ支援を示す場となった。

話し合われた議題：ゼレンスキー氏によると、協議は「安全の保証」や人道問題を中心に行われた。これには、欧州の資金を活用してウクライナが米国製の兵器を購入する暫定的な計画や、ウクライナ国内で無人機（ドローン）を製造し、一部を米国が購入する案も含まれていた。ＮＡＴＯのルッテ事務総長によれば、ウクライナ領の再編については議論されなかった。ただ、ゼレンスキー氏は、ロシアが占領する領土の地図をめぐり、トランプ氏と長時間にわたって議論したと明らかにした。地図上で保有する領土の割合についても話し合ったという。

プーチン氏への電話：トランプ氏はゼレンスキー氏や欧州首脳との会談を中断し、ロシアのプーチン大統領に電話をかけ、決定事項を伝えた。フィンランド大統領によると、この決断は欧州首脳と「調整」されたものだったが、通話には欧州側は同席しなかった。クレムリン（ロシア大統領府）高官は通話について「非常に建設的」と述べた。プーチン氏はロシアとウクライナとの「直接交渉」への支持を表明したという。

プーチン・ゼレンスキー会談：トランプ氏は現在、プーチン氏とゼレンスキー氏の直接会談の調整を始めていると明らかにした。その後、必要に応じてトランプ氏を加えた３者会談に発展する可能性があるとしている。ロシアのウシャコフ大統領補佐官は、プーチン氏がロシアとウクライナの代表団による直接交渉を支持したと明らかにした。ゼレンスキー氏はプーチン氏との会談について「あらゆる形式」で応じる用意があるとしている。

雰囲気の変化：今回の会談は、２月にゼレンスキー氏がホワイトハウスを訪れた際の怒号が飛び交う場面とは対照的に、はるかに友好的な雰囲気に包まれた。ゼレンスキー氏は今回の会談は軍服ではなくスーツ姿で臨み、トランプ氏の不興を買った服装を避けた格好だった。ゼレンスキー氏は妻のオレナ・ゼレンシカ大統領夫人からトランプ氏への書簡を持参。そこには、戦争で苦しむ子どもたちに言及したメラニア・トランプ米大統領夫人への感謝の言葉がつづられていた。