

○カネ美食品 <2669> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.1％にあたる21万株(金額で7億0665万円)を上限に、8月20日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○ＴＯＫＡＩ <3167> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.67％にあたる220万株(金額で20億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は株式売出しの受渡期日の翌営業日から26年3月31日まで。取得した自社株は26年4月10日付で全て消却する。



○エムアップ <3661> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.4％にあたる15万株(金額で3億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は8月20日から8月29日まで。



○旭精機 <6111> [名証Ｍ]

発行済み株式数(自社株を除く)の5.63％にあたる14万株(金額で2億9260万円)を上限に、8月20日朝の名証の自己株式立会外買付取引「N-NET3」で自社株買いを実施する。



○新光商 <8141> [東証Ｐ]

発行済み株式数の18.42％にあたる700万株の自社株を消却する。消却予定日は8月29日。



○ＮＣＳ＆Ａ <9709> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の8.65％にあたる140万株(金額で21億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は8月20日から26年7月31日まで。また、発行済み株数の16.67％にあたる300万株を消却する。



○進学会ＨＤ <9760> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.92％にあたる50万株(金額で1億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は9月1日から12月31日まで。



［2025年8月19日］



株探ニュース

