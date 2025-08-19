東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年9月17日（水）から10月31日（金）まで、秋のスペシャルイベント東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”を開催！

今回は、そんな東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に販売される、ちょこっと仮装で楽しみたい身につけグッスを紹介していきます。

東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”ちょこっと仮装身につけグッズ

販売開始日：2025年9月18日より順次

販売店舗：東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトをご確認ください

※一部パーク内店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります。

好きなキャラクターになりきって楽しめる「ちょこっと仮装 身につけグッズ」シリーズが登場。

好きなアイテムを身につけてプチ仮装を楽しんだり、全身コーディネートでキャラクターになりきったり、ハロウィーン仮装を楽しめるグッズが多数展開されます。

お友だちや家族とおそろいコーデで楽しむのもおすすめです！

リュックサック ジェームズ・Ｐ・サリバン

販売開始日：2025年10月2日

価格：4,200円

ディズニー＆ピクサー映画『モンスターズ・インク』に登場するジェームズ・Ｐ・サリバンをモチーフにしたふわふわ素材のリュックサック。

ターコイズブルーに紫の水玉模様が特徴的な、仮装コーデのアクセントにぴったりなグッズです。

リュックサック マイク・ワゾウスキ

価格：4,200円

発売日：2025年10月2日

『モンスターズ・インク』の「マイク・ワゾウスキ」をモチーフにしあリュックサック。

鮮やかなグリーンに大きな一つ目がインパクト抜群です。

パーカー モンスターズ・インク

価格：5,300円

発売日：2025年10月2日

サイズ：M・L

『モンスターズ・インク』のキャラクターがデザインされたビッグシルエットのパーカー。

フードについている小さなツノもポイントです。

カチューシャ ジェームズ・Ｐ・サリバン

価格：2,400円

発売日：2025年10月2日

『モンスターズ・インク』に登場するジェームズ・Ｐ・サリバンをモチーフにしたカチューシャ。

ふわもこなデザインがとってもキュート☆

カチューシャ ダッキー＆バニー

価格：2,400円

発売日：2025年10月2日

ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー』のシリーズに登場するダッキー&バニーをモチーフにしたカチューシャ。

ポップな色使いが目を引く、全身コーディネートの仕上げにおすすめのグッズです。

ボールペン ジュディ・ホップス

価格：1,200円

発売日：2025年9月30日

ディズニー映画『ズートピア』に登場するジュディ・ホップスが持っていた人参モチーフのボールペン。

ジュディ・ホップスの仮装をした時の小物にもおすすめです。

メモ ジュディ・ホップス

価格：900円

発売日：2025年9月30日

ジュディ・ホップスが持っていた警察手帳モチーフのメモ。

使いやすいサイズ感のメモ帳です。

ネクタイ ニック・ワイルド

価格：2,300円

発売日：2025年9月30日

『ズートピア』に登場するニック・ワイルドが身につけていたネクタイをモチーフにしたネクタイ。

カラフルなお花をあしらった、存在感あるファッションアイテムです。

ファッション用グラス ニック・ワイルド

価格：2,900円

発売日：2025年9月30日

『ズートピア』に登場するニック・ワイルドをモチーフにしたファッション用グラス。

レンズにプリントされた名前ロゴやキャラクターアートやピンと立った耳がおしゃれです。

ファッション用グラス ジュディ・ホップス

価格：2,900円

発売日：2025年9月30日

｢ジュディ・ホップス｣デザインのファッション用グラス。

ウサ耳がアクセントになった、フォトジェニックなグッズです。

ファンキャップ クロウハウザー

価格：3,200円

発売日：2025年9月30日

『ズートピア』に登場するクロウハウザーをモチーフにしたファンキャップ。

大きくて柔らかいほっぺがインパクト大！

ファンキャップ ニック・ワイルド

価格：3,200円

発売日：2025年9月30日

ディズニー映画『ズートピア』に登場するニック・ワイルドをモチーフにしたファンキャップ。

大きな瞳や赤毛、立体的な耳が特徴のファンキャップです。

ファンキャップ ジュディ・ホップス

価格：3,200円

発売日：2025年9月30日

『ズートピア』に登場するジュディ・ホップスをモチーフにしたファンキャップ。

耳が曲げられる、仮装のワンポイントにおすすめのディズニーグッズです。

ショルダーバッグ ニック・ワイルド

価格：1,900円

発売日：2025年9月30日

ニック・ワイルドのお顔をそのままバッグにしたようなデザインのショルダーバッグ。

小物が収納できる便利なサイズに仕上げられています。

ショルダーバッグ ジュディ・ホップス

価格：1,900円

発売日：2025年9月30日

大きな瞳が印象的なジュディ・ホップスモチーフのショルダーバッグ。

コーデのアクセントとして楽しめます。

パッチン ティム・バートンのナイトメアー・ビフォア・クリスマス

価格：1,600円

発売日：2025年9月18日

映画『ティム・バートンのナイトメアー・ビフォア・クリスマス』に登場するジャック・スケリントンの首元に付いている蝶ネクタイをモチーフにしたパッチン。

首元につけて楽しめるみにつけグッズです。

シャツ ティム・バートンのナイトメアー・ビフォア・クリスマスA

価格：5,000円

発売日：2025年9月18日

サイズ：M・L

映画『ティム・バートンのナイトメアー・ビフォア・クリスマス』世界観が楽しめる、クールなデザインのシャツ。

1枚で着ても、Tシャツに羽織っても、おしゃれに着こなせそうな一着です。

シャツ ティム・バートンのナイトメアー・ビフォア・クリスマスB

価格：5,000円

発売日：2025年9月18日

サイズ：M・L

サリーの色鮮やかなモチーフが散りばめられた総柄シャツ。

一枚で主役になれる存在感です。

カチューシャ ジャック・スケリントン

価格：2,400円

発売日：2025年9月18日

映画『ティム・バートンのナイトメアー・ビフォア・クリスマス』に登場するジャック・スケリントンのカチューシャ。

ジャック・スケリントンにはインパクト大なクリアな素材が使用されています。

くっつきぬいぐるみ ジャック・スケリントン

価格：2,500円

発売日：2025年9月18日

映画『ティム・バートンのナイトメアー・ビフォア・クリスマス』に登場するジャックが座っているデザインのくっつきぬいぐるみ。

棺にあしらわれたクリップで洋服や肩など、好きなところにつけて一緒にパークを楽しめます。

くっつきぬいぐるみ サリー

価格：2,500円

発売日：2025年9月18日

やさしい表情の「サリー」のくっつきぬいぐるみ。

パステルカラーがかわいらしく、コーディネートのアクセントにもぴったりです。

トートバッグ ディズニーヴィランズ

価格：単品 1,600円 ※ランダム／コンプリートBOX 9,600円

発売日：2025年9月16日

全6種のうち1種がランダムに封入されたトートバッグ。

どのキャラクターが出るかは開けてからのお楽しみです。

全6種類がすべて揃うコンプリートセットは、コレクションにもギフトにもおすすめの豪華仕様です。

ファンキャップ ルシファー

価格：3,600円

発売日：2025年9月4日

ディズニー映画『シンデレラ』に登場する猫、ルシファーをモチーフにしたファンキャップ。

耳やしっぽがポイントのほか、背面にはルシファーのお顔ワッペンも☆

ファッション用グラス ルシファー

価格：2,600円

発売日：2025年9月4日

ルシファーをモチーフにしたファッション用グラス。

サイドにはルシファーのお顔もプリントされています。

ショルダーバッグ ルシファー

価格：3,200円

発売日：2025年9月4日

ルシファーをモチーフにしたショルダーバッグ。

ふてくされたような表情に愛嬌があるファッションアイテムです。

Tシャツ ルシファー

価格：3,900円

発売日：2025年9月4日

ルシファーを描いたTシャツ。

フロント部分に手足やしっぽを伸ばして歩くルシファーが大きくプリントされています。

カチューシャ（オレンジ）

価格：2,000円

発売日：販売中

オレンジ色のリボンがポイントのカチューシャ。

キラキラなスパンコールとビーズが華やかです。

カチューシャ（パープル）

価格：2,000円

発売日：販売中

紫色のリボンがポイントのカチューシャ。

シックで大人っぽい仮装にぴったりです。

くっつきぬいぐるみ マレフィセントドラゴン

価格：2,500円

発売日：販売中

ディズニー映画『眠れる森の美女』に登場するマレフィセントドラゴンのくっつきぬいぐるみ。

大きく開いた口や二本のツノ、左右に広げた翼が特徴的です。

くっつきぬいぐるみ イアーゴ

価格：2,500円

発売日：販売中

ディズニー映画『アラジン』に登場するイアーゴのくっつきぬいぐるみ。

クリップで洋服や好きなところにつけられます。

Tシャツ マレフィセント

価格：3,900円

発売日：販売中

ディズニー映画『眠れる森の美女』に登場するマレフィセントがデザインされているTシャツ。

シックなカラーで統一された、世代を問わず愛用できるファッションアイテムです。

Tシャツ ジャファー

価格：3,900円

発売日：販売中

ディズニー映画『アラジン』に登場するジャファーがデザインされたTシャツ。

ブラウンを基調とした落ち着いた雰囲気が、ジャファーの存在感を際立たせます。

お気に入りのキャラクターになりきって、ハロウィーンのパークを思いっきり楽しんでくださいね！

「ディズニー・ハロウィーン2025」ちょこっと仮装グッズの紹介でした。

