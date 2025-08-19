広島県内の特殊詐欺の被害額がすでに去年を上回っています。そんななか、広島テレビの記者にも警察官をかたる電話がかかってきました。

不審な電話がかかってきた時にどうすれば良いのか、県警に聞きました。



■偽の警察官

「私、京都府警本部捜査2課、ヒノと申します。」



■記者「はい」



ヒノと名乗る人物。8月、京都府警の警察官をかたり、広島テレビの記者にかけてきた電話です。



■偽の警察官

「この度ですね、京都伏見警察の方でマネーロンダリング事件の調査を進めておりまして。主犯格の（容疑者名）を逮捕したんですが、家宅捜索したところ、数百枚の他人名義の銀行カードと通帳を押収しておりましてね。その結果、その中から今回（記者名）さん名義で開設された黒色の（銀行名）銀行カード1枚がありまして。心当たりないですか？」





■記者「ないです」ヒノは事件と称して、捜査状況を説明します。■偽の警察官「こちら（銀行名）銀行の情報照会請求かけたところ、（記者名）さんのご名義があってね、連絡しておるんですが。このカードのこと、ちょっとね、色々お話させてもらいたいことがあって。お時間、1時間。1時間半ぐらい作っていただけないですか？」■記者「1時間はちょっと長いですね。」■偽の警察官「どうしてもお伝えしたい重要な事項がございまして。」■記者「かいつまんで言ってもらえますか？端的に言ってもらえますか？」■偽の警察官「端的にそれを今伝えたんですよ。」■記者「それでどうなるんですか？」■偽の警察官「これはもうちょっと色々とお話聞きたいんで。お時間作ってくれる時間帯ないですか？」■記者「京都府警の捜査2課の、どちら様とおっしゃいましたっけ？」（電話が切れる）記者が名前を聞き直すと、電話は突然切れました。京都府警に問い合わせたところ、捜査2課に「ヒノ」という人物は実在しないということです。不審な電話がかかってきたらどうすれば良いのか。広島県警で聞きました。■広島県警 直原順一 減らそう犯罪情報官「本当によくある手口です。パターンとしては、この後にSNSでのやり取りに移行する。このまま引き続いていけばお金の話が出てくると思うので、そうしたらもう確実に詐欺だと思ってもらっていいと思います。」効果的な対処法は相手の名前や所属を確認し、一度電話を切ることだと言います。■広島県警 直原順一 減らそう犯罪情報官「（電話を）切る方がいいかなと思います。相手もプロなので、そのうちにどんどんだまされていくかもしれないですね。早いうちに切って、最寄りの警察署等へ相談してもらった方がいい。」巧妙化する特殊詐欺。県警は「警察が金銭を要求することはない」と注意を呼びかけています。県警によると、特殊詐欺の被害は今年に入り7月までですでに去年1年間を上回る約12億3000万円が確認されています。このうち、警察官をかたる被害は7億8000万円に上ります。手口としては偽の逮捕状や偽の警察手帳をSNSのビデオ通話などで示して不安をあおり、言葉巧みに金銭を要求してきます。警察が金銭を要求することは絶対にないので、このような電話がかかってきた場合は詐欺だと思って、最寄りの警察署などへ相談してください。【2025年8月19日 放送】