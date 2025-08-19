誕生から15年、国内外で愛されるくまモンがこの秋から新しい取り組みを始めることが決まりました。



熊本県が19日に発表したのは…。



■県観光文化政策課・佐方美紀課長

「新たな文化芸術コンテンツくまモンオーケストラを結成することといたしました」





くまモンが、オーケストラを結成！？その名も「くまモンオーケストラ」。熊本出身や、ゆかりのある音楽家を中心にオリジナルのオーケストラを結成することが決まりました。くまモンが自ら指揮者となって、演奏をします！緒方太郎キャスターがオーケストラ結成の準備に励むくまモンを訪ねました。この日は、初めての指揮の練習です。





ピアノを演奏するのは熊本市出身のピアニスト、菅野大地さん(33)です。ポップスからクラシックまで幅広いジャンルで活躍し、寺尾聰さんなど多くのアーティストのライブで演奏に加わるほか映像作品の作曲や編曲も務めます。くまモンのオファーでオーケストラのまとめ役「バンドマスター」に任命されました。





■緒方太郎キャスター

「バンドマスターで菅野さんご指名となりましたが？」

■ピアニスト・菅野大地さん

「熊本で演奏するということが自分の中ではすごくうれしいし、特別な気持ちがあってくまモンが指揮をするって見たことないのでワクワクでしかない」



故郷の熊本に特別な思いを持つ菅野さん。2016年には熊本地震を経験しました。当時、多くのアーティストが活動の機会を奪われました。



■ピアニスト・菅野大地さん

「音楽ができないっていうのはすごくつらかったんです。音楽ができなかったあの時の気持ちを何か音に乗せられたらうれしい」



熊本の豊かな文化や、熱い思い。これからくまモンを中心に集まったメンバーで全国・全世界に向けて音楽を届けます。





■くまモン

「くまモンオーケストラみんなで頑張るモン！」



【スタジオ】

（永島由菜キャスター）

くまモンオーケストラの初舞台が、KKTが秋に開催するイベント「くまもと県民の日」に決定しました。10月18日・19日の2日間で菊陽町図書館ホールで開催されます。チケットは8月23日からの発売です。詳しい情報は「くまもと県民の日」のホームページからご覧ください。

