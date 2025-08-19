物価高の今、熊本市中心市街地で、一杯200円を下回る格安ビールが熱を帯びています。なぜこんなに安いのか？競合店舗に負けじと奮闘する3店舗を取材しました。

【写真を見る】生ビール1杯190円!180円! 熊本の繁華街は格安ビール激戦区

熊本市の中心市街地、下通アーケードの一角は、今、格安ビールの激戦区です。立ち並ぶ看板をみると…税抜き190円！190円！180円！

コンビニの缶ビールよりも低価格な1杯200円以下を掲げる3店舗。なぜこんなに安いのでしょうか？

店外からも調理場が見え、ソースの香りが漂ってくる「銀だこ酒場」

銀だこ酒場 熊本下通店 海津浩輔店長「一杯でも多く 多くのお客さんに楽しんでもらいたくてこの値段で販売している」

たこ焼きで格安ビールの採算を取ります。

銀だこ酒場 熊本下通店 海津浩輔店長「たこ焼きで利益が出ている。お酒とたこ焼き。ぜひ一度試してください」

他県の店舗は190円以上でビールを提供していますが、熊本の中心市街地にある2店舗は、他店との競合を意識してこの価格設定にしているのだとか。

銀だこ酒場 熊本下通店 海津浩輔店長「近隣店舗も安くお酒を出しているので、うちも負けてられないぞと」

次は、銀だこの隣、きらきらと輝く外装、明るい雰囲気の「酔っ手羽」です。

酔っ手羽 熊本下通店 冨里勇店長「180円というのをキャッチコピーに、まずお客さんの目につくことを目的に180円にしている」

明るいのは外装だけではありません。

酔っ手羽 熊本下通店 冨里勇店長「楽しめそうなポップを用意しているので、そこをみてもらって仕事の疲れを吹き飛ばす」

店内には目を引くポップの数々。ビールの価格で客を呼び込んだあとは、店内で面白おかしく楽しみながら食事をしてもらうことを意識しているといいます。これがリピート率向上に繋がるのだとか。

酔っ手羽 熊本下通店 冨里勇店長「活気。お客さんに楽しんでもらう元気の良さは他店に負けない自信がある」

最後は、前の2店舗よりも先に店を構え、この格安ビールの開拓者「新時代」です。

新時代 熊本下通店 藤川翔平店長「コンビニエンスストアより安いというのがコンセプトにあって、コンビニで買って飲むより、お店で飲んだ方がおいしいと思うのでこの値段で出している」

このビールの安さを支えるのは、席代、いわゆるお通し料の他、ここに来る客が必ず注文するという看板メニュー、1本50円の串焼き。薄利多売で低価格を実現しています。

新時代 熊本下通店 藤川翔平店長「ハッピーアワーじゃないのにこの価格なの？とよく言われて、いつ来てもこれで大丈夫なの？と心配される」

元祖格安ビール。その自信が店の活気の源です。

新時代 熊本下通店 藤川翔平店長「うちが最初にこの辺で店を始めたので負けてないと思う。認知度は違うと思う」

3店舗を取材していると、こんな人も…

客「酔っ手羽から行って、この新時代に来て、最後は銀だこに行く」

今、街なかはビール好きにはたまらない格安ビールのユートピアかもしれません。