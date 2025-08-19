ÅçÅÄ¼îÂå¤ÎÇ®±é¡Ö±ÊºîÇîÈþ¤µ¤ó¤Ë¸«¤¨¤¿¡×¿·´î·àºÂÄ¹¼ò°æÍõ¤¬Àä»¿¡¡Åìµþ¤ÈÂçºå¤Î´ÑµÒ¤Î°ã¤¤¤â
µÈËÜ¿·´î·à¤ÎÅçÅÄ¼îÂå¡Ê55¡Ë¤¬19Æü¡¢Åìµþ¡¦IMM THEATER¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÅìµþ¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¡×½éÆü¸ø±é¤È¼èºà²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
Âç¸æ½ê¤«¤é¿Íµ¤¤Î¼ã¼ê¤¬½Ð±é¤·¡¢Ì¡ºÍ¤ä¥³¥ó¥È¡¢µÈËÜ¿·´î·à¤Ê¤É¤òÈäÏª¡£¿·´î·à¤Ç¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥®¥ã¥°¤ÇµÒÀÊ¤òÊ¨¤«¤»¤Ä¤Ä¡¢Ç®±é¤Ç°ú¤¹þ¤ó¤ÀÅçÅÄ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅìµþ¤Ç¤ä¤ë¿·´î·à¤Ï¥®¥ã¥°¥®¥ã¥°¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤ÏÂçºå¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¾Ð¤Ã¤Æµã¤¤¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¤ª¼Çµï¤Î¿·´î·à¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤í¤¦¤«¤È¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
¿·´î·à¤ÎºÂÄ¹¤Î¼ò°æÍõ¡Ê38¡Ë¤ÏÅçÅÄ¤ÎÇ®±é¤Ö¤ê¤Ë¡Ö¼îÂå»Ð¤µ¤óÉáÃÊ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥®¥ã¥°¤µ¤ì¤Æ¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤ª¼Çµï¤ÇÄù¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤Û¤ó¤Þ¤ÎÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤Î¼îÂå»Ð¤µ¤ó¤Î¿¿·õ¤Ê¤ª¼Çµï¤Î»þ¡¢±ÊºîÇîÈþ¤µ¤ó¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Ä¤ÄÀä»¿¡£ÅçÅÄ¤â¼ò°æ¤Î·àÃæ¤ÎÇ®¾§¥·¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¾¾¤¿¤«»Ò¤µ¤ó¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ß¤¤¤ò¤¿¤¿¤¨¹ç¤Ã¤¿¡£
Åìµþ¤ÈÂçºå¤Î´ÑµÒ¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÅçÅÄ¤Ï¡ÖÅìµþ¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬¤¹¤´¤¤Í¥¤·¤¤¡£Âçºå¤Ï·ë¹½¸·¤·¤¤¤è¤Í¡©¡×¡£¼ò°æ¤â¡Ö¸·¤·¤¤¤È¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ù¤Ê¤³¤È¤¢¤Ã¤¿¤ó¤«¤Ê¡¼¤Ã¤Æ¡£´ðËÜÅª¤ËÍ¥¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¼ò°æ¤Ï¡ÖÅìµþ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤â¤¹¤´¤¤Í¥¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÜÅö¤ËÅìµþ¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¥¦¥¨¥ë¥«¥à¤Ç¡£ÉñÂæ½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î²È¤Ø°ì¸®°ì¸®²ó¤Ã¤Æ¤ªÎé¤·¤Ë¤¤¤³¤¦¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£ÅÆ¡Ê36¡Ë¤Ï¡ÖÅìµþ¤Ã¤Æ°Õ³°¤È¹¤¤¤«¤é¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¡¢Æ²Á°Æ©¡Ê35¡Ë¤â¡ÖºäÆ»¤âÂ¿¤¤¤«¤é¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£