日本マクドナルド（東京都新宿区）が、「チーズチーズダブルチーズバーガー」「チーズチーズてりやきマックバーガー」を、8月20日から2週間限定で販売します。

ぜいたくな味わいを楽しめるバーガー

「チーチーダブチ」「チーチーてりやき」の愛称で親しまれている両商品は、一部店舗でのみ、期間限定で販売されることが多い“神出鬼没のメニュー”でしたが、多くの「食べてみたい」という要望から、期間限定で全国販売が決定したとのことです。

「チーズチーズダブルチーズバーガー」は、チェダーチーズが2枚サンドされたレギュラーメニュー「ダブルチーズバーガー」に、ホワイトチェダーチーズを2枚プラスした一品です。価格は単品が500円（以下、税込み）〜、セットが800円〜。

「チーズチーズてりやきマックバーガー」は、レギュラーメニュー「てりやきマックバーガー」に、ホワイトチェダーチーズとチェダーチーズを加えた商品です。2種のチーズとバンズが一体となり、ひと口ごとに“チーチー”ならではの濃厚な味わいが広がります。価格は単品が470円〜、セットが770円〜。

さらに、朝マックの新商品「チーチーダブチソーセージマフィン」も登場します。同商品は、期間限定で販売された「ダブチソーセージマフィン」に、ホワイトチェダーチーズを2枚プラスした一品。ソーセージパティ2枚、チェダーチーズ2枚、ホワイトチェダーチーズ2枚、ピクルス2枚と、ケチャップがサンドされています。

価格は単品が450円、「朝マックバリューセット」が650円〜、「朝マックコンビ」が510円〜。なお、「朝マックバリューセット」はサイドメニュー（ハッシュポテト、ホットアップルパイのいずれか）、ドリンクMサイズ（または「ミニッツメイド アップル」「ミニッツメイド オレンジ」Sサイズ、ミルクのいずれか1つ）が付きます。「朝マックコンビ」はドリンクSサイズ付き。販売時間は、開店から午前10時30分まで（24時間営業店舗では午前5時から）。

いずれも9月2日まで、全国の店舗（一部店舗を除く）で販売されます。

また、俳優の加藤清史郎さんがビジュアル系ロックバンド「LUNA SEA」公認のコピーバンド「LUNA CHEE（ルナチー）」のボーカリスト役として登場する新テレビCMが、8月19日から全国（一部地域を除く）で放映されます。