元キャバクラ嬢で実業家の愛沢えみり氏（36）が19日、自身のインスタグラムで第2子出産を発表した。

愛沢氏はキャバクラ嬢、ギャル系ファッション誌「小悪魔ageha」モデルなどを経て、現在は複数の事業を展開する実業家として活躍。昨年3月に第1子出産を発表していた。

「いつも応援してくださる皆さまへ」として、「先月、第二子を無事に出産いたしました」と公表。

「安定期を過ぎた頃にご報告するべきか迷いましたが、体調や仕事の状況を考え、無事に出産を終え、少し落ち着いた今このタイミングでのご報告とさせていただきます。お気づきの方もいらっしゃったかと思いますが温かく見守っていただけたことに心から感謝しています」と記した。

「妊娠・出産は本当に奇跡の連続であり、元気に生まれてきてくれたことにまずは安堵と感謝の気持ちでいっぱいです。そして改めて、先輩ママたちの偉大さを感じ、心より敬意を抱いています。まだまだ慣れない2人育児ですが、周りの方々に支えていただきながら、大切に育てていきたいと思います。改めて、これからもどうぞよろしくお願いいたします」と結んだ。