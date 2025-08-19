µÈÅÄÀµ¾°¡¢¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÈ×¤Ç¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ·ã¸º¤«¡¡DHµ¯ÍÑ¤âº¤Æñ¤È¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¸«²ò¡ÖÂ¿¤¯¤Î»î¹ç¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤ë¡×
µÈÅÄ¤ÎÎ©¾ì¤Ï¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë°ìÊý¤À(C)Getty Images
¡¡¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎµÈÅÄÀµ¾°¤Ï8·î¸åÈ¾¤ò·Þ¤¨¤¿¸½ºß¡¢ÂÇÎ¨¤¬2³ä5Ê¬¤ò²¼²ó¤ê¡¢ËÜÎÝÂÇ¤â¤ï¤º¤«2ËÜ¤È¡¢ËþÂ¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¼ç¤Ë»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤Ç¤Î½Ð¾ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢»Ä¤ê¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó³°¤È¤Ê¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤ÎÍ½ÁÛ¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛµÈÅÄÀµ¾°¤¬¡ÈÉü³èÂÇ¡É¡¡±¦Íã¤Ø¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ë¾Ð´é
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØFANSIDED¡Ù¤¬8·î18Æü¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎÆÃ½¸µ»ö¤òÇÛ¿®¡£¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÁè¤¤¤¬²Â¶¤ò·Þ¤¨¤ë9·î¡¢¸½ºßÃÏ¶è2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤¬¼çÎÏÁª¼êÃæ¿´¤ÎÀï¤¤¤Ë¥·¥Õ¥È¤¹¤ë¤È¸«ÄÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬ÂçÉý¤Ë¸º¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÁª¼ê¤Î1¿Í¤ËµÈÅÄ¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡9·î¤ËÆþ¤ë¤È¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬28¿Í¤Ë³ÈÂç¤µ¤ì¡¢¿·¤¿¤ÊÀïÎÏ¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Ö¥Ü¥¹¥È¥ó¤¬¶½Ì£¿¼¤¤·èÃÇ¤ò²¼¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¼çÄ¥¡£°ìÉô¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡Ö¥Ù¥ó¥Á¤ËÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤ÇÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢µÈÅÄ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö7·î¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ËÉüµ¢¤·¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£22»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢wRC+¤Ï94¤ÈÄãÌÂ¤·¡¢WAR¤â0¤È¤¤¤¦¼ºË¾Åª¤Ê¿ô»ú¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤ÎÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶ì¸À¤òÄè¤·¡¢¡Ö¤½¤â¤½¤âÄ¹ÂÇÎÏ¤Ë½¨¤Ç¤¿ÂÇ¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¤¿½ÐÎÝÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤â¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤ÏÈ¯´ø¤µ¤ì¤º¡¢º£µ¨¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥ï¡¼¥¹¥È¤Î¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢9·î¤Î¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤Ø¤Î¸«²ò¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÏÆâÌî¡¢³°Ìî¤È¤â¤ËÁª¼ê¤¬Ë°ÏÂ¾õÂÖ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡×¤ÈÀâ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö½ªÈ×Àï¤Ç¤ÏDHÏÈ¤ò¶õ¤±¤Æ¤ª¤¡¢Â¾¤ÎÌî¼ê¤ò¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤µ¤»¤ÆµÙÍÜ¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥è¥·¥À¤Ï9·î¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Î»î¹ç¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤ò²¹¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½Ð¾ìÏÈ¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ÇºÇ¤â·ã¤·¤µ¤¬Áý¤¹9·î¤ÎÀï¤¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢µÈÅÄ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤ë½Ð¾ìµ¡²ñ¤ÎÃæ¡¢ÂÇÀþ¤ÎÃæ¼´¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤À¤±¤Î·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]