双子を妊娠しているタレントの中川翔子さんが自身のインスタグラムを更新。健診の結果を報告しました。



【写真を見る】【 中川翔子 】 「痛みもなくよくここまできてくれた、、えらいよ双子たち」 健診結果を報告 「早産にならないよう頑張ります！」と決意表明



中川さんは、「健診！むくみ、塩分血圧など合格でホッとしました、が、張りやすくなってるから安静にとのこと」と投稿。

初期の頃は出血などもあり大変だったようですが、現在は痛みもなく経過しているようです。「痛みもなくよくここまできてくれた、、えらいよ双子たち」と、お腹の双子に感謝の気持ちを示しています。







現在の双子の体重は合わせて約3550グラムあるとのこと。「さらに羊水や胎盤や血液増えてるから、、ひい 一気に重たくなったわけだ」と実感を述べています。

中川さんは「早産にならないよう安静頑張ります！」と決意を表明しています。



この投稿に、「双子で男の子！すごいです！しょこたんファイトです！」「しょこたん、初産で双子で早産不安だよね」「今のうちにゆっくりして、楽しく育児頑張ってくださいね」「お腹の中でどこまで育ってくれるのかな〜」などの声が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】