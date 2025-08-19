°Ï¸ë¤Î¿ùÆâ¼÷»ÒÈ¬ÃÊ¡Ê98¡Ë¤¬°úÂà¡¡º£Ç¯7·î¤Ë98ºÐ4¤«·î4Æü¤Î¡ÖºÇÇ¯Ä¹ÂÐ¶ÉµÏ¿¡×¤ò¹¹¿·
°Ï¸ë¤ÎºÇÇ¯Ä¹ÂÐ¶ÉµÏ¿¤ò»ý¤Ä¿ùÆâ¼÷»ÒÈ¬ÃÊ¡Ê98¡Ë¤¬¡¢8·î20Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿ùÆâÈ¬ÃÊ¤Ï¡¢ÉÔÀïÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿2025Ç¯7·î10Æü¤ÎÂè74´ü²¦ºÂÀïÍ½Áª¡ÊÂÐÀïÁê¼ê¡¦¿ùËÜÌÀÈ¬ÃÊ¡Ë¤¬ºÇ¸å¤ÎÂÐ¶É¤È¤Ê¤ê¡¢¼«¿È¤ÎºÇÇ¯Ä¹ÂÐ¶ÉµÏ¿¤ò98ºÐ4¤«·î4Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿ùÆâÈ¬ÃÊ¤Ï¡¢¢§1927Ç¯3·î6ÆüÀÅ²¬¸©À¸¤Þ¤ì¡£¢§1937Ç¯¡¢¸Î´îÂ¿Ê¸»ÒÌ¾ÍÀÈ¬ÃÊ¤ËÆþÌç¡£¢§1942Ç¯ÆþÃÊ¡£¢§1953Ç¯¡¢Âè2´ü½÷Î®Áª¼ê¸¢¤Ç½é¥¿¥¤¥È¥ë¡£¤½¤Î¸å4Ï¢ÇÆ¡£¢§1983Ç¯¡¢È¬ÃÊ¤Ë¾ºÃÊ¡£¢§Æ±Ç¯¡¢Âè5´ü½÷Î®ÄáÀ»Àï·è¾¡¤Ç¼ÂËå¡¦ËÜÅÄ¹¬»ÒÏ»ÃÊ¤òÇË¤êÍ¥¾¡¡£¢§1986Ç¯¡¢Âè8´ü½÷Î®ÄáÀ»ÀïÍ¥¾¡¡£¢§1991Ç¯¡¢Âè3´ü½÷Î®Ì¾¿ÍÀï¤Ç¥¿¥¤¥È¥ëÃ¥¼è¡£¤½¤Î¸å4Ï¢ÇÆ¡£¢§1999Ç¯¡¢·®»ÍÅùÊõ´§¾Ï¼õ¾Þ¤Ê¤É¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÌö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¸³¶À®ÀÓ¤Ï¡¢635¾¡970ÇÔ6°ú¤Ê¬¤±¡£ÄÌ»»¥¿¥¤¥È¥ë¿ô10¤Ç¤·¤¿¡£
¿ùÆâÈ¬ÃÊ¤Ï¡¢°úÂà¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡Ö¡Ø¸ë¤Ï·ÝÆ»¤Ë¤·¤Æ°ìÀ¸¤Î½¤¹Ô¡Ù¤ò¿®¾ò¤Ëº£Æü¤Þ¤ÇÎå¤ó¤Ç»²¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢6»þ´ÖµÙ·Æ¤Ê¤·¤ÎÂÐ¶É¤Ï¡¢¤³¤ì°Ê¾åÌµÍý¤ÈÈ½ÃÇ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ý»Î¤ò»Ö¤·¤Æ¤è¤ê80Í¾Ç¯¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´¸ü¾ð¤ò»ò¤ê¿¼¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ùÆâÈ¬ÃÊ¤Ï°úÂà¤ËÈ¼¤¤¡¢8·î21ÆüÉÕ¤Ç½÷À½é¤Î¶åÃÊ¤Ë¾ºÃÊ¤·¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
»ûÅÄ²°,
Ê©ÃÅ,
¹©¾ì,
ºßÂð°åÎÅ,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
³¤,
Ë¬Ìä²ð¸î,
¥À¥¤¥¹