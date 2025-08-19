河北裕介「えっ！？」仕上がりの透明感に驚き！ブルー系フェイスパウダー

河北裕介さんが、自身のYoutubeチャンネルに『【第2弾】河北と学ぶ！ブランドキャラバン【シュウ ウエムラ編】』を投稿。ブランドのPRではあるものの、河北さんなりの使用感について語ってくれていました！

■ルースパウダー

動画内で登場したのはこちら！

シュウ ウエムラ/アンリミテッド mopo ルースパウダー アオタケブルー 税込6,490円（公式サイトより）

毛穴カバーや皮脂対策にもなる、サラサラ質感のルースパウダー！

こちらを手の甲に載せてみた河北さんは「えっ！？すごいサラサラ」と質感に驚きの表情でコメント。

続けて「適切な量しか出ないですね」と容器にも工夫が感じられると語っていました。

また、こちらをモデルの方に使用すると「アオタケ感あるね」「すっごい透明感が出た」と肌の印象に変化を感じた様子。

そして「もう少しさらっとしたいぞって方とか、透明感出したいっていう人、白よりも僕はどっちかっていうとブルーがオススメ」「使いやすいかなと僕も思ってます」と語っていました！

■動画もチェック

動画内ではその他のコスメも紹介しながら使用感を語ってくれています！ぜひチェックしてみてくださいね。