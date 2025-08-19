2人の歌舞伎俳優の運命を描いた映画『国宝』がついに100億円の大台を突破した。邦画の実写が興収100億円超えは、2003年の『踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』以来、実に22年ぶり。歴代でも『―封鎖せよ！」（173.5億円)、1983年の『南極物語』(110億円)に次ぐ第3位で、第2位に躍り出るのも時間の問題となっている。



【写真】美し過ぎる朝ドラ女優が“極妻"に！？姐さん、お似合いです！

物語は任侠の家に生まれた、美しい顔をもつ喜久雄は抗争によって父を亡くした後、上方歌舞伎の名門・花井半二郎に引き取られ、歌舞伎の世界へ飛び込む約50年の壮大な一代記になっている。そんな喜久雄父で、長崎・立花組組長の権五郎の後妻・マツを演じているのが宮澤エマ。興収100億円突破を記念し、19日までに自身のインスタグラムを更新。マツの扮装でカメラを見据える“極妻"姿を投稿した。



さらに「Once upon a time in Kyoto」とつづり、京都の鴨川沿いに、三条から歌舞伎の始祖・出雲の阿国像を見上げ、四条にある南座まで歩いた風景や、東本願寺の「人は出会いによって育てられ、人生は別れによって深められる」という法語行などもアップした。



宮澤の母方の祖父は東大出身の元総理大臣・宮沢喜一氏。父親がアメリカ人で元外交官、母が喜一氏の長女・啓子さん。姉はハーバード大卒で、現在ニューヨークでアパレルブランドを経営している。宮澤自身も、オバマ元大統領も在籍したことがあるオクシデンタル大学に入学し、1年間ケンブリッジ大学へ留学した才媛。芸能界入り後も着実に自力をつけ、NHK朝ドラ『おちょやん』で、ヒロインの人生に大きく関わる継母・栗子や、「らんまん」のヒロインの叔母役でお茶の間に知られている。



また『国宝』だけでなく、現在公開中の『TOKYO MER～走る緊急救命室～南海ミッション』にも出演。こちらも興収30億円を超えるヒットとなっている。



（よろず～ニュース編集部）