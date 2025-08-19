久保建英のトッテナム移籍が今夏実現か　各国メディアが去就に注目「クボ自身は移籍に前向きだ」「スパーズは有利な立場にある」

久保の新天地移籍はあるのか(C)Getty Images

新シーズン開幕後もレアル・ソシエダの久保建英をめぐる移籍報道が過熱の一途を辿っている。これまでも移籍先として噂に上がっていた、プレミアリーグのトッテナムが今夏での獲得を目指していると、英専門サイト『Football FanCast』が報じている。

現地時間8月18日配信の記事では、トーマス・フランク監督が就任し新たな体制となったトッテナムが、新シーズンでの戦力として、久保とクリスタル・パレスのエベレチ・エゼが候補であると説明。

同メディアは、「もしスパーズがエゼとクボの両獲りに成功すれば、リーグでも屈指のダイナミックな攻撃的MFコンビを擁することになるだろう。両者は創造性・ドリブル・守備突破力に優れ、互いを補完し合う存在になり得る」などと期待を寄せる。

その上で久保については獲得を有力視しており、「クボ自身は移籍に前向きで、プレミアリーグを自身のキャリアの次なるステップと見なしている」と綴り、さらには、「ウェストハムやエバートンといったプレミアリーグの他クラブも関心を示しているが、スパーズは資金力とCL出場権を持つため、有利な立場にある」と主張している。

またスペイン国内では、久保のレアル・ソシエダ退団に関する話題も。現地ニュースサイト『El NACIONAL.CAT』は近日中に久保がチームから離れると伝えている。