全国で総額70億円近い投資詐欺に関与したとみられるグループのメンバーが、暗号資産をだまし取った疑いで愛知県警に逮捕されました。

（松田亘哲記者）

「暗号資産をだまし取った疑いで逮捕された深澤容疑者の身柄が、中川警察署に入ります」

逮捕されたのは、いずれも東京都の会社員・深澤加瑞磨容疑者31歳と齋藤光太容疑者30歳です。

警察によりますと、2人は去年、宮崎県に住む45歳の男性から、約125万円分の暗号資産をだまし取った疑いがもたれています。

2人はSNSで女性になりすまして被害者の男性に接触し、恋愛感情を抱かせた上で、「私の言うとおりにすれば確実に利益を得ることができる」などと言って、うその投資話を持ちかけたということです。

愛知県警のサイバーパトロールで被害が発覚しました。警察は2人の認否を明らかにしていません。2人は、SNSを悪用した投資詐欺グループの一員で、警察はこのグループが全国で200件以上、総額約68億円の詐欺に関与したとみて、組織の実態を調べています。