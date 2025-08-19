柏木由紀さんがプロデュースするコスメブランド「upink（ユーピンク）」から、眉にも目元にもマルチに使える「アイ＆ブロウマルチペンシル」の新色「ココアブラウン」「ビターグレージュ」が8月20日（水）より全国発売となる。

■新色登場

眉だけでなく、涙袋の影やアイライナーの下描きとしても使える万能ペンシルライナーとして人気の「アイ＆ブロウマルチペンシル」。そんなアイテムから新色「ココアブラウン」と「ビターグレージュ」が登場。既存色「ブラウン」よりも深めのカラー2色で、抜け感がありながらも大人っぽい落ち着いた雰囲気を演出。

「ココアブラウン」は、黒髪・茶髪の方両方におすすめできるベーシックカラー。ほんのり赤みのあるブラウンカラーで、こなれ感を演出してくれる。

「ビターグレージュ」は、黒髪やアッシュ系のヘアカラーの方におすすめのグレーブラウン。黒髪でも重たくなりすぎず、キリッとしたオトナな垢抜け眉に仕上げてくれる。

■商品情報

株式会社Rainmakers

アイ＆ブロウマルチペンシルココアブラウンビターグレージュ

1,210円（税込）