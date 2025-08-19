ダークな色合いが魅力の4種類！東京ディズニーシー“ディズニー・ハロウィーン2025”カクテルまとめ
東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年9月17日（水）から10月31日（金）まで、秋のスペシャルイベント東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”を開催！
今回は、そんな東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に東京ディズニーシーで提供されるカクテルをまとめて紹介していきます☆
東京ディズニーシー“ディズニー・ハロウィーン2025”カクテルまとめ
価格：各830円
発売日：2025年9月16日(火)から2025年10月31日
今回は、"ディズニー・ハロウィーン2025"期間中に東京ディズニーシーで販売されるカクテル4種類をまとめて紹介していきます☆
ドックサイドダイナー “ディズニー・ハロウィーン2025”スパークリングカクテル（赤ワイン、アマレット、ピーチ、アップル）
販売店舗：東京ディズニーシー「ドックサイドダイナー」
赤ワインをベースに、ピーチとアップルの果肉を加えたフルーティーなカクテル。
アマレットの甘みとフルーツの果実感があふれます。
ニューヨーク・デリ“ディズニー・ハロウィーン2025”スパークリングカクテル（ワイン、ストロベリー、チェリーシロップ）
販売店舗：東京ディズニーシー「ニューヨーク・デリ」
ハロウィーンのダークな色合いに、ストロベリーやチェリーの甘酸っぱい風味が重なったワインカクテルです。
バーナクル・ビルズ“ディズニー・ハロウィーン2025”ビアカクテル（ブラックティー＆ブラックベリー）
販売店舗：東京ディズニーシー「バーナクル・ビルズ」
ブラックティーとレモンを合わせ、レモンティーのようなさっぱりとした味わいのビアカクテルです。
レストラン櫻 テラス席“ディズニー・ハロウィーン2025”ビアカクテル（アップル＆シナモン）
販売店舗：東京ディズニーシー「レストラン櫻 テラス席」
爽やかな酸味の青リンゴシロップに、シナモンの風味をきかせたビアカクテルです。
ハロウィーンらしい彩りが魅力！
東京ディズニーシー“ディズニー・ハロウィーン2025”カクテルの紹介でした。
© Disney
