東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年9月17日（水）から10月31日（金）まで、秋のスペシャルイベント東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”を開催！

今回は、そんな東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に東京ディズニーシーで提供されるカクテルをまとめて紹介していきます☆

東京ディズニーシー“ディズニー・ハロウィーン2025”カクテルまとめ

価格：各830円

発売日：2025年9月16日(火)から2025年10月31日

今回は、“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に東京ディズニーシーで販売されるカクテル4種類をまとめて紹介していきます☆

ドックサイドダイナー “ディズニー・ハロウィーン2025”スパークリングカクテル（赤ワイン、アマレット、ピーチ、アップル）

販売店舗：東京ディズニーシー「ドックサイドダイナー」

赤ワインをベースに、ピーチとアップルの果肉を加えたフルーティーなカクテル。

アマレットの甘みとフルーツの果実感があふれます。

ニューヨーク・デリ“ディズニー・ハロウィーン2025”スパークリングカクテル（ワイン、ストロベリー、チェリーシロップ）

販売店舗：東京ディズニーシー「ニューヨーク・デリ」

ハロウィーンのダークな色合いに、ストロベリーやチェリーの甘酸っぱい風味が重なったワインカクテルです。

バーナクル・ビルズ“ディズニー・ハロウィーン2025”ビアカクテル（ブラックティー＆ブラックベリー）

販売店舗：東京ディズニーシー「バーナクル・ビルズ」

ブラックティーとレモンを合わせ、レモンティーのようなさっぱりとした味わいのビアカクテルです。

レストラン櫻 テラス席“ディズニー・ハロウィーン2025”ビアカクテル（アップル＆シナモン）

販売店舗：東京ディズニーシー「レストラン櫻 テラス席」

爽やかな酸味の青リンゴシロップに、シナモンの風味をきかせたビアカクテルです。

ハロウィーンらしい彩りが魅力！

東京ディズニーシー“ディズニー・ハロウィーン2025”カクテルの紹介でした。

