◇全国高校野球選手権 準々決勝 県岐阜商8×-7横浜(19日・甲子園)

県岐阜商(岐阜)の横山温大選手(3年)が甲子園の舞台で躍動しています。

横山選手は、右投げながらも生まれつき左手の指が欠損。それでも県予選ではチームトップ打率.526をマークするなど、名門校でレギュラーを張ります。守備では右手でボールをつかみ、投げる際にはグラブを外して送球。甲子園をわかせてきました。

19日は春王者の横浜(神奈川)との準々決勝。7番・ライトで先発出場した横山選手は、初回2アウト2塁の場面で横浜の4番の奥村頼人選手(3年)の痛烈なライト線方向へのライナーを追い、右手を目一杯に伸ばしてグラブの先でキャッチ。マウンド上では渡辺大雅投手(2年)もガッツポーズの後に驚きの表情をみせるなど、球場が大歓声に包まれました。

このスーパーキャッチにSNSでは「完全にこの夏のヒーローやわ」「初回のナイスプレーで勢いついたよね」「横山温大を見たいから決勝まで勝ち進んでくれ」と話題。

4回の第2打席には、レフトへの安打を放ち、チャンスメーク。初戦から4試合連続安打を放ち、大会通算打率.313を記録しています。またチームは延長11回の戦いの末に横浜を下し、準決勝進出を決めました。