º£Ç¯¤Î²Æ¤Ï¥è¥¢¥½¥Ó¤ò¤·¤Æ¡È¥ª¥È¥Ê¡É¤Ê¥Á¥ë³è¤ò♡ ÅÔÆâ¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡Ú¥Ó¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó¡Û3Áª
¤³¤Î²Æ¤Ï¡¢¥è¥¢¥½¥Ó¤ò¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥ª¥È¥Ê¤Ç¥¤¥Þ¥É¥¥Á¥ë¤Ê²Æ¤Î²á¤´¤·Êý¤ò¤·¤¿¤¤¡ª¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡Ö¥Ó¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¤ò3¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥Ó¡¼¥Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÎÐ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éBBQ¤ò³Ú¤·¤á¤¿¤ê¤È¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯♡
¼ã¼Ô¤¬½¸¤¦♡ ÅÔÆâ¤Î¥è¥¢¥½¥Ó¤á¤°¤ê
Ìë·Ê¤ä²»³Ú¤È¤È¤â¤Ë¤ª¼ò¤ò³Ú¤·¤à¡£¤½¤ó¤Ê¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥ª¥È¥Ê¤Ê²Æ¤ÎÌë¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤à¤Î¤â¡¢¥Á¥ë¤Î°ì´Ä♡ ¤ß¤ó¤Ê¤¬¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡È¥è¥¢¥½¥Ó¡É¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½¸¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª
Beer
Check! WILDEBEACH¡Ê¥ï¥¤¥ë¥É¥Ó¡¼¥Á¡Ë¿·½É
550Ö¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ó¡¼¥Á¤¬¹¤¬¤ë¡¢¿·½É±ØÄ¾·ë¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¥Ó¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó¡£¥½¥Õ¥¡ÀÊ¤Ê¤É8¼ïÎà¤Î¥¨¥ê¥¢¤¬¤¢¤ë¹¡¹¶õ´Ö¡£
½»¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É3-38-1 ¥ë¥ß¥Í¥¨¥¹¥È¿·½É²°¾å
☎¡§070-3884-7290
±Ä¡§11:00¡Á22:00¡ÊL.O.¥Õ¡¼¥É21:00¡¢¥É¥ê¥ó¥¯21:30¡Ë
µÙ¡§¥ë¥ß¥Í¥¨¥¹¥È¿·½É¤Ë½à¤º¤ë
Instagram¡§¡÷wildbeach_shinjuku
Check! THE ROOFTOP CLUB¡Ê¥¶ ¥ë¡¼¥Õ¥È¥Ã¥× ¥¯¥é¥Ö¡Ë
ÎÐ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éBBQ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥ë¡¼¥Õ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥Ö¡£¥¿¥³¥¹¤Î¥×¥é¥ó¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢¤Ò¤ÈÌ£°ã¤Ã¤¿¥Ó¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£
½»¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¹âÅç2-16-1 ¥ë¥ß¥Í²£ÉÍ9F²°¾å
☎¡§Èó¸ø³«
±Ä¡§Ê¿Æü17:00¡Á22:30¡¢ÅÚÆü½Ë12:00¡Á22:30¡ÊL.O.21:30¡Ë
µÙ¡§¥ë¥ß¥Í²£ÉÍ¤Ë½à¤º¤ë
https://rooftopclub.net/
Check! ¿¹¤Î¥Ó¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó
Åìµþ¤Î²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¡£ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÌó1,000ÀÊ¤Î¹¤µ¤ò¸Ø¤ë¥Ó¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó¡£1¿Í6,000±ß¤Ç7¼ïÎà¤Î¥Ó¡¼¥ë¤¬°û¤ßÊüÂê¤È¥³¥¹¥Ñ¤âºÇ¶¯¡£
½»¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è²â¥öµÖÄ®14-13 ÌÀ¼£¿ÀµÜ³°±ñ¡Ö¤Ë¤³¤Ë¤³¥Ñ¡¼¥¯¡×Æâ
☎¡§03-5411-3715
±Ä¡§8/31¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡§Ê¿Æü14:00¡Á22:30¡¢ÅÚÆü½Ë12:00¡Á22:30¡ÊL.O.21:30¡Ë¡¢9/1¡Ê·î¡Ë¡Á 9/23¡Ê²Ð¡Ë¡§Ê¿Æü16:30¡Á22:00¡¢ÅÚÆü½Ë 12:00¡Á22:00¡ÊL.O.21:30¡Ë
µÙ¡§´ü´ÖÃæÌµµÙ
https://www.morinobeergarden.com/
RayÊÔ½¸Éô ¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼ ÁðÌîºéÍè