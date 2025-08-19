今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2025年8月20日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年8月20日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


ボンヤリしていると失敗しそう。失くし物をしないよう注意！

11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


なかなか成果が見えにくい日。でも、諦めずに頑張り続けて。

10位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


小さなことで悩みがち。忙しくして気を紛らわせると◎。

9位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


対人関係が不安定に。うわさ話は真に受けないようにして。

8位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


サービス精神が幸運のカギ。誰にでも親切にしよう。

7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


得意分野でまさかの失敗が。でも再トライすれば、しっかり成果が出せそう。

6位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


遊びの予定を友人に確認してみよう。いい話が聞けそう。

5位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


ショッピングにツキあり。高額商品を購入するなら今日が吉！

4位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


SNSが幸運のカギ。マメにチェックすれば、好情報が手に入りそう。

3位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


フットワークの軽さが幸運を呼ぶ日。気になることはすぐに動いてみて。

2位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


当たって砕けろの精神で挑めば、何事もクリアできる吉日に！

1位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


自分と正反対の人物に注目を。収穫がたっぷりありそう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)