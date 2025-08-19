2025年8月20日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年8月20日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
ボンヤリしていると失敗しそう。失くし物をしないよう注意！
なかなか成果が見えにくい日。でも、諦めずに頑張り続けて。
小さなことで悩みがち。忙しくして気を紛らわせると◎。
対人関係が不安定に。うわさ話は真に受けないようにして。
サービス精神が幸運のカギ。誰にでも親切にしよう。
得意分野でまさかの失敗が。でも再トライすれば、しっかり成果が出せそう。
遊びの予定を友人に確認してみよう。いい話が聞けそう。
ショッピングにツキあり。高額商品を購入するなら今日が吉！
SNSが幸運のカギ。マメにチェックすれば、好情報が手に入りそう。
フットワークの軽さが幸運を呼ぶ日。気になることはすぐに動いてみて。
当たって砕けろの精神で挑めば、何事もクリアできる吉日に！
自分と正反対の人物に注目を。収穫がたっぷりありそう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
ボンヤリしていると失敗しそう。失くし物をしないよう注意！
11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
なかなか成果が見えにくい日。でも、諦めずに頑張り続けて。
10位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
小さなことで悩みがち。忙しくして気を紛らわせると◎。
9位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
対人関係が不安定に。うわさ話は真に受けないようにして。
8位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
サービス精神が幸運のカギ。誰にでも親切にしよう。
7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
得意分野でまさかの失敗が。でも再トライすれば、しっかり成果が出せそう。
6位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
遊びの予定を友人に確認してみよう。いい話が聞けそう。
5位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
ショッピングにツキあり。高額商品を購入するなら今日が吉！
4位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
SNSが幸運のカギ。マメにチェックすれば、好情報が手に入りそう。
3位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
フットワークの軽さが幸運を呼ぶ日。気になることはすぐに動いてみて。
2位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
当たって砕けろの精神で挑めば、何事もクリアできる吉日に！
1位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
自分と正反対の人物に注目を。収穫がたっぷりありそう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)