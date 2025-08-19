マクドナルド、LUNA SEAコピーバンド披露に「完成度高くてワロタ」「YOSHIKIの騒動ってこれへの布石だったのか」
マクドナルドの公式X（旧Twitter）は8月18日に投稿を更新。LUNA SEAオマージュの動画を公開しました。
【動画】クオリティ高すぎるMV
加藤さん以外のメンバーについては、「Gt. HARUTO (LUNA RIVER) Gt. HIROTO (Alice Nine.) Ba. ユエ (キズ) Dr. 響 (摩天楼オペラ)」「歌唱：たむたむ」と紹介した同アカウント。
コメントでは、「加藤清史郎くんがキレイで９０年代の女優さんかと思った」「SUGIZO本人じゃないの？！似すぎてる誰！？」「MVの再現度高っw」「素晴らしいPV！本物にだいぶ寄せててクオリティ高い！こういうのもっと作ってほしいな」「意外に完成度高くてワロタwww」と、クオリティの高さに驚きの声が多数寄せられています。
中には、「YOSHIKIの小物感きわだつからやめてw」「このタイミング…何かがチラつく、器…」「YOSHIKIの騒動ってこれへの布石だったのかと思ってしまうな」など、X JAPANのYOSHIKIさんのテレビアニメ『ダンダダン』の劇中歌を巡る騒動と関連付ける声も上がりました。
【動画】クオリティ高すぎるMV
「素晴らしいPV！」同アカウントは「LUNA CHEE - 『チーチーROSIER』」とつづり、1本の動画を投稿。LUNA SEA公認のコピーバンド・LUNA CHEE（ルナチー）が演奏する動画です。ボーカルは俳優の加藤清史郎さんが務めており、普段は見られないビジュアルを披露しています。とても完成度の高いミュージックビデオとなっています。
コメントでは、「加藤清史郎くんがキレイで９０年代の女優さんかと思った」「SUGIZO本人じゃないの？！似すぎてる誰！？」「MVの再現度高っw」「素晴らしいPV！本物にだいぶ寄せててクオリティ高い！こういうのもっと作ってほしいな」「意外に完成度高くてワロタwww」と、クオリティの高さに驚きの声が多数寄せられています。
中には、「YOSHIKIの小物感きわだつからやめてw」「このタイミング…何かがチラつく、器…」「YOSHIKIの騒動ってこれへの布石だったのかと思ってしまうな」など、X JAPANのYOSHIKIさんのテレビアニメ『ダンダダン』の劇中歌を巡る騒動と関連付ける声も上がりました。