マクドナルドの公式X（旧Twitter）は8月18日に投稿を更新。LUNA SEAオマージュの動画を公開しました。

同アカウントは「LUNA CHEE - 『チーチーROSIER』」とつづり、1本の動画を投稿。LUNA SEA公認のコピーバンド・LUNA CHEE（ルナチー）が演奏する動画です。ボーカルは俳優の加藤清史郎さんが務めており、普段は見られないビジュアルを披露しています。とても完成度の高いミュージックビデオとなっています。

加藤さん以外のメンバーについては、「Gt. HARUTO (LUNA RIVER)　Gt. HIROTO (Alice Nine.)　Ba. ユエ (キズ)　Dr. 響 (摩天楼オペラ)」「歌唱：たむたむ」と紹介した同アカウント。

コメントでは、「加藤清史郎くんがキレイで９０年代の女優さんかと思った」「SUGIZO本人じゃないの？！似すぎてる誰！？」「MVの再現度高っw」「素晴らしいPV！本物にだいぶ寄せててクオリティ高い！こういうのもっと作ってほしいな」「意外に完成度高くてワロタwww」と、クオリティの高さに驚きの声が多数寄せられています。

中には、「YOSHIKIの小物感きわだつからやめてw」「このタイミング…何かがチラつく、器…」「YOSHIKIの騒動ってこれへの布石だったのかと思ってしまうな」など、X JAPANのYOSHIKIさんのテレビアニメ『ダンダダン』の劇中歌を巡る騒動と関連付ける声も上がりました。

「ガチごちに完全再現です」

加藤さんも同日、自身のInstagramで動画を投稿。「ボーカリスト務めてます。ガチごちに完全再現です。本気と書いてガチです」と報告しています。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)