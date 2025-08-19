¥ì¡¼¥«¡¼¥ºÈ¬Â¼¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÎÊõ¡×¡¡B¥ê¡¼¥°ÅçÅÄ¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤¬¸ÀµÚ
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëB¥ê¡¼¥°¤Î¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤ÇÆüËÜ¶¨²ñÉû²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÅçÅÄ¿µÆó»á¤Ï19Æü¡¢ÊÆ¥×¥íNBA¥ì¡¼¥«¡¼¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆüËÜ¤ÎÊõ¤Ç¤¢¤ëÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡ÖÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È³¦¤È¤·¤Æ¡¢¸í²ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Ê¬¤«¤ê¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£Æ±Æü¤ÎB¥ê¡¼¥°Íý»ö²ñ¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡È¬Â¼¤ÏºòÇ¯¡¢ÆüËÜÂåÉ½³èÆ°¤Îºß¤êÊý¤ò½ä¤Ã¤ÆÆüËÜ¶¨²ñ¤òÈãÈ½¡£18Æü¤Ë¤ÏÌ¾¸Å²°»Ô¤Ç¡Ö¤¿¤ÀÃ±¤ËËÜÅö¤ËÆüËÜ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡×¤È°Õ¿Þ¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅçÅÄ»á¤ÏÆüËÜ¶¨²ñ¤Î¼¡´ü²ñÄ¹¸õÊä¡£