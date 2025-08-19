上関町で計画されている使用済み核燃料の中間貯蔵施設について。



周辺の自治体では、市民団体などが住民アンケートを行っています。



柳井市では去年、4000件近い回答があり、72％が計画に反対、4％が賛成、24％がよく分からない、というものでした。



田布施町ではことし3月、町議会が建設に反対する決議案を可決。



そして今回、新たに平生町で行われた住民アンケートの結果、回答の7割以上が反対だったということです。





これを受け市民団体は知事に対し、中間貯蔵施設の計画に反対表明するよう求める要望書を提出しました。県に申し入れたのは、「上関の中間貯蔵を考える平生町民の会」です。町民の会によるアンケートはことし5月から行われ、平生町の全148自治会のうち109の自治会＝2117世帯から回答がありました。その結果、75％が「計画に反対」、「賛成」は4％、「よく分からない・白票」が21％でした。（上関の中間貯蔵を考える平生町民の会・吉井浩憲代表）「周辺市町の全てにおいて、計画への明らかな賛成表明が揃わない限り、計画に関する県の許可を下さないこと」「要望事項としてお願いしたい」町民の会が県に反対を求める根拠のひとつに、村岡知事のスタンスがあります。今月（8月）7日の会見で村岡知事は、上関町には従来から原発建設計画があり、中間貯蔵施設が加わると負担が大きくなること。そして、周辺自治体の理解が重要とする「2つの問題意識」を改めて示しています。（上関の中間貯蔵を考える平生町民の会・吉井浩憲代表）「（上関）周辺1市3町の意見を最大限に尊重すると知事は何回も発表している。それを裏切るようなことはないのではと。そういうことは信じられない」県の担当者は「要請の内容は知事に伝える」とした一方、「現在は立地可能性の調査中のため、県として具体的な回答を示す状況ではない」との従来の見解を繰り返しました。