第1子出産のせいせい、下着モデル再開報告 撮影ショットに「変わらないスタイル」「セクシー」の声
【モデルプレス＝2025/08/19】モデルの“せいせい”こと田向星華が8月18日、自身のInstagramを更新。下着モデル活動の再開を報告し、話題を呼んでいる。
【写真】23歳ギャルモデル、出産経て下着モデル再開
4月に結婚、7月に第1子女児の出産を発表していたせいせいは「半年以上おやすみしていた下着モデルも無事に再開できました」と報告し、撮影現場での写真を公開。「久々に撮影に行くとお祝いのお花まで貰って幸せ」と活動再開への喜びを表現し、赤いランジェリーや黒いランジェリーなどを着用した撮影の様子を披露した。
この投稿に、ファンからは「お帰りなさい」「待ってました」「美しすぎる」「衝撃的な美しさ」「変わらないスタイル」「セクシー」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】23歳ギャルモデル、出産経て下着モデル再開
◆せいせい、下着モデル活動再開報告
4月に結婚、7月に第1子女児の出産を発表していたせいせいは「半年以上おやすみしていた下着モデルも無事に再開できました」と報告し、撮影現場での写真を公開。「久々に撮影に行くとお祝いのお花まで貰って幸せ」と活動再開への喜びを表現し、赤いランジェリーや黒いランジェリーなどを着用した撮影の様子を披露した。
この投稿に、ファンからは「お帰りなさい」「待ってました」「美しすぎる」「衝撃的な美しさ」「変わらないスタイル」「セクシー」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】