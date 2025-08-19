フォーリンラブ・バービー、夫＆娘との3ショット公開 リンクコーデも「ひと足早めの24時間テレビみたいに」
【モデルプレス＝2025/08/19】お笑いコンビ・フォーリンラブのバービーが8月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。家族ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】バービー、夫＆娘とのリンクコーデが可愛すぎる
マレーシアへバカンスに訪れたことを明かしていたバービーは、夫、娘とともにビーチで撮影した写真を公開。3人とも黄色のTシャツを着用しており、「みんな黄色のTシャツでそろえたらひと足早めの24時間テレビみたいになりました」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「たしかに24時間テレビっぽい」「おそろい可愛すぎる」「幸せ伝わる」「癒やされる」といったコメントが寄せられている。
バービーは2021年4月、年下の一般男性との結婚を発表。2024年8月に自身のInstagramを通して第1子となる女児が誕生したことを報告した。（modelpress編集部）
