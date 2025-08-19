県内の20代女性は今年5月、副業サイトを検索し、株式会社コミットというサイトの「【公式】サポート」と名乗るLINEアカウントとつながり、やりとりを行うようになりました。

その後「【公式】サポート」から「副業のサービスを提供するには 200万円が必要。なければ消費者金融から借りるように」などと言われ、2回にわたり現金あわせて175万円をふりこみ、だまし取られています。

このようなニセ電話詐欺被害を防止するため、今月1日から県警はコールセンターを開設しました。

（コールセンター職員）

「電話による詐欺被害を防止するために、お電話を差し上げております」

県内では去年、180件あまりのニセ電話詐欺被害が発生していて、2020年と比べると約150件増加しています。

コールセンターでは、詐欺グループから押収した名簿などに載っている県内の20万件に電話をかけ、注意を呼びかけています。

（県警 犯罪抑止対策室 坂本 卓也室長）

「特に今年、警察官を語る被害が急増している。県民のみなさんが他人事ではなく、自分もひょっとしたら電話がかかってくるかもしれないという意識を持ってほしい」

コールセンターは、来年3月31日まで設置されるということです。

県警によりますと県内ではここ数日、大手通信事業者を名乗る詐欺の電話が相次いでいるということです。

「電話が使えなくなる」などの自動音声による電話は、詐欺を疑うよう注意を呼びかけています。