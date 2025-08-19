石川県内のイノシシによる被害が拡大しています。農作物の去年の被害額は、前年の2倍以上にあたる約4500万円に上っています。収穫時期を前に対策が急がれる現状を取材しました。

かほく市農林水産課・岡村 翔 さん：

「ほんとは黄金色にコメが実っているんですけど、それが白く変色している」



収穫を控えた田んぼの一角には、変色し、まばらに実る稲穂。



これらは全て、イノシシがかじったものです。

石川県によりますと、イノシシによる農業被害は近年、豚熱の流行により減少傾向にありました。



しかし、去年1年間の被害額は4500万円を超え、前の年の2倍以上に。



中でも、かほく市では、被害額が1000万円近くに上っています。



いったいナゼ？

かほく市農林水産課・岡村 翔 さん：

「令和5年度に大雨の被害を受けた圃場ですとか、そういったところで、電気柵の設置がうまく機能できなかった。例年、被害がなかった圃場でも被害が(出ている)。イノシシの行動範囲が変化したようなところも要因の一つ」



もともと多くの地域で、電気柵による対策が取られていましたが、2年前の大雨で電気柵が浸水し機能しない状態に。

柵の修理や設置が追いついていない箇所で被害が相次いでいます。



かほく市農林水産課・岡村 翔 さん：

「実際、被害があった稲の周囲には臭いがついている可能性がある。その分、農家さんにとっての被害が出るような形になります」



イノシシが田んぼに侵入した場合、周囲のコメは出荷することができなくなります。

石川県や各市町では、電気柵の貸し出しなどを行っていますが、かほく市内に限ると実際に貸し出されているのは55地区のうち22地区に留まっていて、半数以上が未設置のままとなっているということです。