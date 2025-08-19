夏休みに様々な場所に出かけた人も多いと思います。今年は、猛暑や物価高の影響もあり、「涼・近・得」がキーワードになっているようです。

【写真を見る】「暑いので、家で過ごすけど電気代が怖い…」そんな夏休みのトレンドは「涼・近・得」お財布に優しい熊本のおでかけスポット3連発

民間の調査によりますと、今年の夏は「できるだけ近場で過ごしたい」「屋内で快適に過ごしたい」と答えた人がともに7割に上りました。

高校3年生「今年の夏はあまり外に出ていない。レジャー施設に行こうと思ったけど高くて…」

小学生の親子「暑いので家でのんびり過ごすしかない。でも家のクーラーをずっと入れないといけないので電気代が怖いですよ」

熊本の「涼・近・得」スポット3連発！

合志市の「ユーパレス弁天」は世代を問わず人気の施設です。

子ども達のお目当ては、屋内プール。水深の浅い幼児向けプールと流水型のプールが揃っています。

小学5年生「楽しいです、たくさん泳ごうと思います」

保護者「この夏は暑くないところに連れていく。暑すぎて外で遊べないから」「楽しんでいます」

強い日差しを避けられることに加え、人気の理由はお得感です。プールと温泉を両方利用するチケットでも、大人1人900円と、千円札で おつりが来ます。

さらに…。

記者「世代を超えて人気なのが駄菓子コーナーです。これ、懐かしくないですか？」

ひとつ数十円台で、財布にも優しいことが魅力的。

ピーク時には1000人以上の来場があるといいます。

ユーパレス弁天 阿蘇品毅さん「温泉やトレーニングジム、売店もあるので、父母が仕事の時でも、祖父母の見守りで1日ゆっくり過ごしていただければ」

博物館で、涼しく楽しく自由研究

夏休み中の子ども達で賑わう熊本博物館は、自由研究に持ってこい。

常設展示室は400円で入場でき、200円追加すればプラネタリウムも楽しめます。星たちのささやきに、暑さと街の喧騒も忘れそうです。

記者「こちらのプラネタリウムではエアコンが効いていて、とても快適です」

小学生の親子「熱中症が心配な時期なので、室内で勉強もできて、過ごせれば良いかなと思って来た」

親子「抱っこ紐も熱く暑くなるので。室内だと涼しく見て回れる」

熊本博物館 濱洲義昭副館長「去年の今頃に比べるとお客さんの数が多い。涼しい博物館を選んでこられるのかな」

特別展示室で開催中の「江戸の遊び絵づくし展」も人気を集めているということです。

「親もありがたい」全天候型の遊び場

近所の公園感覚で楽しめるのが、熊本市東区にある「帯山TETOTE」。日曜日の駐車場は午前中からほぼ満車です。

森をイメージした全天候型の「キッズランド」にはボールプールや滑り台があり、子ども達が大きく体を動かして遊んでいます。カフェも併設しているため、付き添いの保護者ものんびり。

利用料金は1時間450円からで、1日フリーパスは1000円です。

親子「どうしても汗をかくので、水分補給も心配しなくて良いし、屋内だと親もありがたい」

夏休みも残りわずか。近場の涼しい空間で夏の思い出を作ってみるのも良さそうです。