¸µÇµÌÚºä46»³²¼Èþ·î¡Ê26¡Ë¤¬19Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎÆü·Ð¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¿å¾å¹±»Ê¡Ê26¡ËÃ±ÆÈ½é¼ç±é±Ç²è¡Ö²Ð¶ôÄ»¤ò¡¢¶ô¤¦¡×¡ÊËÜÌÚ¹î±Ñ´ÆÆÄ¡¢10·î3Æü¸ø³«¡Ë´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤ËÅÐÃÅ¡£±Ç²è¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¡Ö¤³¤Î¶²ÉÝ¡¢¥Ó¥ß¥Ê¥ê¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢ÈþÌ£¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¡Ö¥¥à¥Á¥Þ¥èµíÐ§¡×¤È¡¢°Õ³°¤Ë¤âµíÐ§¤¬¹¥¤¤À¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
»³²¼¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¡¢µíÐ§²°¤µ¤ó¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢É¬¤º¥Í¥®¶Ì¥é¡¼ÌýµíÐ§¤·¤«Íê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉºÇ¶á¡¢¾è¤ê´¹¤¨¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¡¢µíÐ§²°¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°Õ³°¤ÊÂ¦ÌÌ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¾ï¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÃæ¤Ë¡¢µíÐ§²°¤µ¤ó¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°ÌµÎÁ·ô¤ò5Ëç¤Ï»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³¹Ãæ¤Ç»ä¤ò¸«¤«¤±¤¿¤é¡¢À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤é¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°·ô¤òº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤¤¡¢´ÑµÒ¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£¡ÈÉ×¡É¤Î¿å¾å¤¬¡ÖÇ»¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶Ã¤¯¤È¡¢»³²¼¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤¡¢¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡Ö²Ð¶ôÄ»¤ò¡¢¶ô¤¦¡×¤Ïºî²È¡¦¸¶¹À»á¤Î²£¹ÂÀµ»Ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡õ¥Û¥é¡¼Âç¾Þ¼õ¾Þºî¤Î¼Â¼Ì²½ºîÉÊ¡£¿å¾å¤¬Àï»à¤·¤¿¤Ï¤º¤ÎÁÄÉã¤Î·»Äç»Ô¤¬½ñ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Ææ¤ÎÆüµ¤¬ÆÏ¤¯²½³Ø¼Ô¤Îµ×´îÍº»Ê¡¢½é¶¦±é¤Î»³²¼¤ÏºÊÍ¼Î¤»Ò¤ò±é¤¸¤¿¡£¡Ö²Ð¶ôÄ»¡¢¶ô¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤¢¤Õ¤ì¤ëÀ¸¤Ø¤Î¼¹Ãå¤¬µ¤µ¤ì¤¿Æüµ¤òÆÉ¤ó¤ÀÆü¤ò¶¤Ë¡¢2¿Í¤Î¼þ°Ï¤ÇÉÔ²Ä²ò¤Ê½ÐÍè»ö¤¬ÉÑÈ¯¤¹¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥Û¥é¡¼¤À¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Snow ManµÜ´ÜÎÃÂÀ¡Ê32¡Ë¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡Ê28¡ËËÅÄÍµÂç¡Ê26¡Ë´Þ¤áÁ´°÷¤¬Íá°á¤ÇÅÐÃÅ¡£»³²¼¤Ï¡Ö²Ð¶ôÄ»¤ÎÅÐºä¤¬¥¯¥í¡¢´é¤¬ÀÄ¡¢¤Î¤É¤¬ÀÖ¡Ä6¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ²Ð¶ôÄ»¡£½¸ÃÄ¤Ç¡×¤ÈËÜÌÚ¹î±Ñ´ÆÆÄ¡Ê61¡Ë´Þ¤á¤¿6¿Í¤ÎÍá°á¤Ç²Ð¶ôÄ»¤òÉ½¸½¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£±é¤¸¤¿Í¼Î¤»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹Èþ½÷¡Ä»ä¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢Í¼Î¤»Ò¡£¿Í¤È¤Ï°ã¤¦ÆÃ¼ì¤ÊÇ½ÎÏ¤ò±£¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ëºÊ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¢¡¡Ö²Ð¶ôÄ»¤ò¡¢¶ô¤¦¡×¡¡¿®½£¤ÇÊë¤é¤¹µ×´îÍº»Ê¡Ê¿å¾å¹±»Ê¡Ë¤ÈÍ¼Î¤»Ò¡Ê»³²¼Èþ·î¡Ë¤Î¸µ¤Ë¡¢Àï»à¤·¤¿¤Ï¤º¤ÎÁÄÉã¤Î·»Äç»Ô¤¬½ñ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Æüµ¤¬ÆÏ¤¯¡£ºÇ¸å¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡Ö¥Ò¥¯¥¤¥É¥ê¡¢¥¯¥¤¥¿¥¤¡×¤È¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÆü°ÊÍè¡¢¹¬¤»¤ÊÉ×ÉØ¤Î¼þÊÕ¤ÇÉÔ²Ä²ò¤Ê½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤ê»Ï¤á¤ë¡£Ä¶¾ï¸½¾ÝÀìÌç²È¡¦ËÌÅÍÁí°ìÏº¡ÊµÜ´ÜÎÃÂÀ¡Ë¤ò²Ã¤¨¤Æ¿¿Áê¤òÃµ¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¶ÃØ³¡Ê¤¤ç¤¦¤¬¤¯¡Ë¤ÎÀ¤³¦¤À¤Ã¤¿¡£