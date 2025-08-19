とろサーモン久保田かずのぶ（45）が、18日深夜放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時58分）にMCとして出演。日本と世界の賞レースの賞金の格差を嘆いた。

番組ではお笑い養成所に所属する養成所生の本音を聞いた。養成所生の「賞レースの賞金が安すぎる」という本音に、久保田は「賞金どうこう言えるのは、てっぺん獲ったチャンピオンしか無理だから。100年早ぇわ」と主張。ウエストランド井口浩之は「お前ガキにすることじゃないんだよ」とキレキレの言葉を浴びせた。

番組では英国、米国のオーディション番組の賞金が紹介され、英国は日本円で約4900万円、米国は約1億4000万円で、1000万円の日本と大きな差があることが判明した。

久保田は「だったら日本の賞レースもっと上げろや！ふざけんなよコラ！1億もらっとるやんけ！夢しかないやんけ！」と憤怒。井口も「1億！? 何が年末の風物詩だよ。全然金くれてねえじゃねえか」と続いた。

ちなみに漫才日本一決定戦「M−1グランプリ」でとろサーモンは17年、ウエストランドは22年にそれぞれ優勝し、王者になっている。